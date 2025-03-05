Началась проверка: у магазина «Магнит» в Омске обрушилась крыша

Posted 5 марта, 13:15
Published 5 марта, 13:15
Modified 5 марта, 13:29
Updated 5 марта, 13:29
Сегодня днем в «Магните» по ул. Маяковского, 52 обрушилась часть кровли. Из здания эвакуировали покупателей и работников, информации о пострадавших пока нет.
Сейчас в магазине работают правоохранители, на место также выехал заместитель прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов. По факту обрушения началась проверка.
Кадрами из магазина омичи поделились в социальных сетях. На них видно, потолочное покрытие и провода оказались на полу и прилавках. Пользователи сети предположили, что обрушение может быть связано с плохой уборкой снега с крыши постройки.
Напомним, что в конце января мощный ветер снес козырек омского магазина, который также принадлежал сети «Магнит»,