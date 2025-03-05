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Posted 5 марта, 13:15

Published 5 марта, 13:15

Modified 5 марта, 13:29

Updated 5 марта, 13:29

Предоставлено Городу55

Началась проверка: у магазина «Магнит» в Омске обрушилась крыша

5 марта 2025, 13:15
Фото: gorod55.ru. Предоставлено Городу55
Сегодня днем в «Магните» по улице Маяковского рухнула кровля, сейчас на месте работают правоохранители.

Сегодня днем в «Магните» по ул. Маяковского, 52 обрушилась часть кровли. Из здания эвакуировали покупателей и работников, информации о пострадавших пока нет.

Сейчас в магазине работают правоохранители, на место также выехал заместитель прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов. По факту обрушения началась проверка.

Кадрами из магазина омичи поделились в социальных сетях. На них видно, потолочное покрытие и провода оказались на полу и прилавках. Пользователи сети предположили, что обрушение может быть связано с плохой уборкой снега с крыши постройки.

Видео: gorod55.ru. Предоставлено Городу55

Напомним, что в конце января мощный ветер снес козырек омского магазина, который также принадлежал сети «Магнит»,

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#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Магнит#Новости#Обрушение#Обрушился#Обрушение потолка
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