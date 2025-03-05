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Posted 5 марта, 03:40

Published 5 марта, 03:40

Modified 5 марта, 04:12

Updated 5 марта, 04:12

Омская область потратит почти 800 тысяч на главный символ Дня Победы

К празднованию 9 Мая Омская область выделит 796 тысяч рублей на георгиевские ленты

5 марта 2025, 03:40
Фото: 1MI. Омская область потратит почти 800 тысяч на главный символ Дня Победы

Омская Область закупит 200 тысяч георгиевских лент к 9 Мая

Стоимость одной ленты составляет почти 4 рубля.

В Омской области продолжают активную подготовку к празднованию Дня Победы: регион планирует закупить 200 тысяч георгиевских лент на общую сумму 796 тысяч рублей. Заказчиком выступает Центр патриотического воспитания молодежи. Заявки от поставщиков принимались до 4 марта. Имя победителя станет известно завтра, 6 марта.

Стоимость одной георгиевской ленты составит 3,98 рубля. По условиям тендера, ленты должны быть сделаны из прочного тканого полотна репсового вида с использованием полиэфирных нитей. Они будут окрашены в традиционные оранжево-черные цвета. Срок поставки лент — 15 рабочих дней с момента подписания контракта.

Напомним, ранее администрация Омска утвердила оформление ко Дню Победы. Как выглядит концепция — показываем в нашем материале.

Мэрия Омска ко Дню Победы планирует закупить сувенирные пакеты на 700 тысяч рублей
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#Риана Дязанцева#Омск#День Победы#9 мая#Тендер#Георгиевские ленты
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