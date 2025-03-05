К празднованию 9 Мая Омская область выделит 796 тысяч рублей на георгиевские ленты

Стоимость одной георгиевской ленты составит 3,98 рубля. По условиям тендера, ленты должны быть сделаны из прочного тканого полотна репсового вида с использованием полиэфирных нитей. Они будут окрашены в традиционные оранжево-черные цвета. Срок поставки лент — 15 рабочих дней с момента подписания контракта.