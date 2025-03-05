К празднованию 9 Мая Омская область выделит 796 тысяч рублей на георгиевские ленты

Posted 5 марта, 03:40
Published 5 марта, 03:40
Modified 5 марта, 04:12
Updated 5 марта, 04:12
В Омской области продолжают активную подготовку к празднованию Дня Победы: регион планирует закупить 200 тысяч георгиевских лент на общую сумму 796 тысяч рублей. Заказчиком выступает Центр патриотического воспитания молодежи. Заявки от поставщиков принимались до 4 марта. Имя победителя станет известно завтра, 6 марта.
Стоимость одной георгиевской ленты составит 3,98 рубля. По условиям тендера, ленты должны быть сделаны из прочного тканого полотна репсового вида с использованием полиэфирных нитей. Они будут окрашены в традиционные оранжево-черные цвета. Срок поставки лент — 15 рабочих дней с момента подписания контракта.
Напомним, ранее администрация Омска утвердила оформление ко Дню Победы. Как выглядит концепция — показываем в нашем материале.