Главный тренер «Авангарда» назвал сроки возвращения в состав Маклауда и Мартынова

Вчера, 4 марта, «Авангард» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Итог встречи решился в овертайме, победную шайбу «ястребов» забросил Рид Буше. В игре не принимали участие два нападающих омской команды — Майкл Маклауд и Игорь Мартынов. Первый пропустил встречу с южанами из-за микротравмы, полученной в матче со «Спартаком», а второй — из-за пополнения в семье. Вчера супруга хоккеиста родила сына, мальчика назвали Мирон.