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Posted 5 марта, 06:32

Published 5 марта, 06:32

Modified 5 марта, 06:34

Updated 5 марта, 06:34

Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» назвал сроки возвращения в состав Маклауда и Мартынова

5 марта 2025, 06:32
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Майкл Маклауд не принимал участие в матче с «Сочи» из-за микротравмы, а Игорь Мартынов — из-за пополнения в семье.

Вчера, 4 марта, «Авангард» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Итог встречи решился в овертайме, победную шайбу «ястребов» забросил Рид Буше. В игре не принимали участие два нападающих омской команды — Майкл Маклауд и Игорь Мартынов. Первый пропустил встречу с южанами из-за микротравмы, полученной в матче со «Спартаком», а второй — из-за пополнения в семье. Вчера супруга хоккеиста родила сына, мальчика назвали Мирон.

В разговоре с журналистами после матча главный тренер «Авангарда» рассказал, что Мартынов может присоединиться к команде уже в следующей игре, у Маклауда же ситуация сложнее.

«Мы надеемся, что Маклауд и Мартынов вернутся к следующей игре, но никаких гарантий нет. У Мартынова шансы выше, потому что ему нужно просто успеть на матч, он здоров, и все будет зависеть от расписания рейсов. Маклауда мы увидим если не в следующей игре, то в ближайших матчах, к домашней серии точно будет готов», — рассказал Ги Буше на пресс-конференции после матча.

Напомним, что следующая игра «Авангарда» пройдет уже завтра, 6 марта, в Нижнем Новгороде, омичи встретятся с местным «Торпедо». Матч начнется в 22:30 по омскому времени.

Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» в мачте с «Сочи»
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