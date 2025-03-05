Главный тренер «Авангарда» назвал сроки возвращения в состав Маклауда и Мартынова

Posted 5 марта, 06:32
Published 5 марта, 06:32
Modified 5 марта, 06:34
Updated 5 марта, 06:34
Вчера, 4 марта, «Авангард» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Итог встречи решился в овертайме, победную шайбу «ястребов» забросил Рид Буше. В игре не принимали участие два нападающих омской команды — Майкл Маклауд и Игорь Мартынов. Первый пропустил встречу с южанами из-за микротравмы, полученной в матче со «Спартаком», а второй — из-за пополнения в семье. Вчера супруга хоккеиста родила сына, мальчика назвали Мирон.
В разговоре с журналистами после матча главный тренер «Авангарда» рассказал, что Мартынов может присоединиться к команде уже в следующей игре, у Маклауда же ситуация сложнее.
«Мы надеемся, что Маклауд и Мартынов вернутся к следующей игре, но никаких гарантий нет. У Мартынова шансы выше, потому что ему нужно просто успеть на матч, он здоров, и все будет зависеть от расписания рейсов. Маклауда мы увидим если не в следующей игре, то в ближайших матчах, к домашней серии точно будет готов», — рассказал Ги Буше на пресс-конференции после матча.
Напомним, что следующая игра «Авангарда» пройдет уже завтра, 6 марта, в Нижнем Новгороде, омичи встретятся с местным «Торпедо». Матч начнется в 22:30 по омскому времени.