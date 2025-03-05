Глава одного из районов Омской области получил медаль от президента

Posted 5 марта, 10:50
Published 5 марта, 10:50
Modified 5 марта, 11:40
Updated 5 марта, 11:40
Президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 3 марта, очередной указ о награждении государственными наградами и почетными званиями. В списке награжденных оказались и жители Омской области.
В частности, глава Крутинского района Василий Киселев получит медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бывший глава Шербакульского городского поселения Петр Певень получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», учитель Богословской средней школы Омского района Татьяна Савенок и заместитель директора Кейзесской средней школы Седельниковского района Валентина Фадеева станут обладателями почетного знака «За наставничество».
Напомним: Василий Киселев руководит Крутинским районом с 1996 года.