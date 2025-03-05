Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» в мачте с «Сочи»

Posted 5 марта, 05:45
Published 5 марта, 05:45
Modified 5 марта, 06:24
Updated 5 марта, 06:24
Вчера «Авангард» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Итог встречи решился в овертайме, победную шайбу «ястребов» забросил Рид Буше. Результат прокомментировал главный тренер омской команды Ги Буше. Он признал, что матч оказался непростым для омичей, были проблемы с контролем шайбы.
«Сегодняшний матч был непростым, были сложности с тем, чтобы распоряжаться шайбой. Было видно, что некоторые ребята были уставшими, но все сохраняли концентрацию, искали путь к победе и наше большинство здорово сработало», — рассказал канадский специалист на послематчевой пресс-конференции.
На вопрос о том, ставит ли команда цель выйти в плей-офф с четвертого места Восточной конференции, Буше ответил, что хоккеисты и тренерский штаб даже не думают об этом, главное сейчас — работа над всеми компонентами игры.
«Я даже ни разу не говорил об этом с ребятами, потому что меня это не интересует. Мы фокусируемся на завтрашнем дне, а остальное приложится. Если мы будем смотреть на таблицу, это никак нам не поможет, не улучшит наше большинство, меньшинство и другие компоненты. Я делаю акцент на том, что происходит здесь и сейчас», — подчеркнул Буше.
Он также разъяснил ситуацию с игрой защитника Михаила Гуляева в нападении.
«Мы выбрали именно Гуляева для игры в нападении, потому что он катается, как крайний нападающий. Я даже называю его Аэрофлот. Мне он очень нравится и как игрок, и как человек, потому что он очень трудолюбивый и всегда полон желания. Он изъявил желание сыграть в нападении, и он сегодня был великолепен в этой роли. Гуляев дал нам глубину, которая нам была необходима», — добавил специалист.
Напомним, что следующая игра «Авангарда» пройдет уже завтра, 6 марта, в Нижнем Новгороде, омичи встретятся с местным «Торпедо», который занимает восьмое место на «Западе». Матч начнется в 22:30 по омскому времени.