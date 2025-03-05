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Posted 5 марта, 13:22

Published 5 марта, 13:22

Modified 5 марта, 13:24

Updated 5 марта, 13:24

Ефимов рассказал о сроках сдачи школы и детского сада в Рублево-Архангельском в Москв

Ефимов рассказал о сроках сдачи школы и детского сада в Рублево-Архангельском в Москв

5 марта 2025, 13:22
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился информацией о проекте возведения школы и детского сада в микрорайоне СберСити, который находится в Рублево-Архангельском.

Проект, реализуемый в рамках программы комплексного развития территории, охватывает более 460 гектаров.

По словам Владимира Ефимова, в ближайшее время в микрорайоне будет завершено строительство школы и детского сада, занимающих общую площадь порядка 28 тысяч квадратных метров и способных вместить до 1380 детей. Завершение строительства этих образовательных учреждений планируется в течение двух лет, после чего они войдут в состав городской образовательной системы. В рамках данного проекта в микрорайоне также предусмотрено возведение восьми школ и шестнадцати детских садов, сообщает mos.ru.

В Рублево-Архангельском создается комфортная городская среда. В планах строительство более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, среди которых 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений и более 800 тысяч квадратных метров офисной недвижимости. Жители новых районов смогут найти работу в деловых центрах в своем микрорайоне, а дети — учиться в современных учебных заведениях, расположенных поблизости от их домов.

Министр правительства Москвы и глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в настоящее время на территории микрорайона возводятся школа на 1030 учеников и детский сад на 350 мест. В дошкольном учреждении планируется создать 14 групповых ячеек, бассейн, а также залы для музыкальных занятий и спорта. Здание школы будет трехэтажным и оснащено универсальными и специализированными классами, а также лабораторно-исследовательскими комплексами и классами робототехники.

Контроль за процессом строительства социально значимых объектов осуществляется Комитетом государственного строительного надзора города Москвы. По проекту площадь школы составит примерно 19,7 тысячи квадратных метров, а детского сада — около 8,2 тысячи квадратных метров. За время строительства было проведено семь инспекций. Сотрудники комитета оценивали качество выполненных работ и применяемые материалы на соответствие проектной документации. Инструментальный контроль выполняется специалистами из подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Социальные объекты, строящиеся в Москве, соответствуют задачам и принципам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро станет связующим звеном между двумя важными деловыми кварталами: «Москва-Сити» и «СберСити».

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