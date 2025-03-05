Ефимов рассказал о сроках сдачи школы и детского сада в Рублево-Архангельском в Москв

По словам Владимира Ефимова, в ближайшее время в микрорайоне будет завершено строительство школы и детского сада, занимающих общую площадь порядка 28 тысяч квадратных метров и способных вместить до 1380 детей. Завершение строительства этих образовательных учреждений планируется в течение двух лет, после чего они войдут в состав городской образовательной системы. В рамках данного проекта в микрорайоне также предусмотрено возведение восьми школ и шестнадцати детских садов, сообщает mos.ru.