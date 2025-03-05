Достаем тонометры. Омскую область накрыла сильная магнитная буря

Posted 5 марта, 06:46
Published 5 марта, 06:46
Modified 5 марта, 06:48
Updated 5 марта, 06:48
В среду, 5 марта, К-индекс поднимется до 5 баллов, что считается настоящей магнитной бурей класса G1. Как прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, самые сильные геоатаки ожидаются в первой половине дня. После полудня возмущения сначала ослабнут до состояния возбужденной магнитосферы, а затем обстановка во внеземном пространстве успокоится до 2–3 баллов.
Магнитные бури — это резкие возмущения геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Штормы до пяти баллов являются незначительными. Более сильные возмущения классифицируют по шкале от G1 до G5.
Отметим, что в периоды магнитных бурь у метеозависимых людей могут колебания артериального давления и изменения в работе сердца. Они могут проявляться как слабость, головокружение и дискомфорт при дыхании
Ранее мы писали, когда жителей Омской области ждут магнитные бури в первый месяц весны. В материале Города55 разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка в марте.