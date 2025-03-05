Достаем тонометры. Омскую область накрыла сильная магнитная буря

В среду, 5 марта, К-индекс поднимется до 5 баллов, что считается настоящей магнитной бурей класса G1. Как прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, самые сильные геоатаки ожидаются в первой половине дня. После полудня возмущения сначала ослабнут до состояния возбужденной магнитосферы, а затем обстановка во внеземном пространстве успокоится до 2–3 баллов.