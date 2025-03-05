Для милых дам: перед 8 марта в Сибирь поступило 30 тонн цветов

Posted 5 марта, 03:12
Published 5 марта, 03:12
Modified 5 марта, 03:14
Updated 5 марта, 03:14
С начала 2025 года сибирские таможенники оформили ввоз 50 тонн цветов из-за рубежа на сумму более 41 млн рублей. Самыми популярными оказались розы и хризантемы — по 11 тонн каждого вида, а также гвоздики — 3,7 тонны. Такие данные предоставило Сибирское таможенное управление.
Февраль традиционно становится «цветочным сезоном» из-за приближающегося 8 марта. В прошлом месяце в Сибирский федеральный округ завезли 30 тонн цветов — это значительная часть от всего объема поставок с начала года.
Заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов отметил, что в этом году наметилась новая тенденция: заметно вырос импорт цветов из Китая. За весь 2024 год сибирские таможенники оформили ввоз более 980 тонн цветов, что соответствует уровню 2023 года. Наибольшие поставки пришлись на Новосибирскую область — 55% от общего объема. На втором месте оказался Красноярский край с 27%, а Алтайский край замкнул тройку с 17,5%.
Главными поставщиками стали Нидерланды, Эквадор и Узбекистан. В 2024 году к ним присоединились Китай и Турция, что также подтверждает расширение географии цветочного импорта. Среди интересных новинок прошлого года — поставки из Китая не только свежих цветов, но и сухоцветов. Также ввозились цветы, консервированные в глицерине,
Помимо импорта, в 2024 году вырос и экспорт цветов из Сибири. Он увеличился на 12% по сравнению с 2023 годом и достиг 40 тонн. В основном за границу отправляли розы, тюльпаны и букеты из сухоцветов. Главным покупателем сибирских цветов оказался Казахстан. Ранее стало известно, что около 18% омичей мечтают получить букет на 8 Марта.