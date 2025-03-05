Для милых дам: перед 8 марта в Сибирь поступило 30 тонн цветов

Заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов отметил, что в этом году наметилась новая тенденция: заметно вырос импорт цветов из Китая. За весь 2024 год сибирские таможенники оформили ввоз более 980 тонн цветов, что соответствует уровню 2023 года. Наибольшие поставки пришлись на Новосибирскую область — 55% от общего объема. На втором месте оказался Красноярский край с 27%, а Алтайский край замкнул тройку с 17,5%.