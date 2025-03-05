5 тысяч за «сигнал»: омичам предложили зарабатывать на поджигателях

Posted 5 марта, 09:59
Published 5 марта, 09:59
Modified 5 марта, 10:01
Updated 5 марта, 10:01
Жители Омска и Омской области могут заработать на информации о виновниках лесных пожаров. Об этом рассказали сегодня, 5 марта, в пресс-службе МЧС. Размер вознаграждения — 5 тысяч рублей.
Строго говоря, правительство Омской области приняло соответствующее постановление еще в октябре 2024 года. Из документа следует, что автор «сигнала» не обязан знать фамилию и прочие паспортные данные поджигателя: достаточно предоставить данные, по которым можно будет надежно идентифицировать человека. При этом получить деньги можно будет только в том случае, если поджигателя признает виновным суд.
Сейчас, когда в Омской области вот-вот начнется полноценная весна, осеннее распоряжение правительства снова становится актуальным. Стоит отметить, что 5 тысяч рублей — это фиксированная сумма, НДФЛ с нее уже уплачен. Эти деньги будут выплачиваться из резервного фонда.