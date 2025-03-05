5 тысяч за «сигнал»: омичам предложили зарабатывать на поджигателях

Строго говоря, правительство Омской области приняло соответствующее постановление еще в октябре 2024 года. Из документа следует, что автор «сигнала» не обязан знать фамилию и прочие паспортные данные поджигателя: достаточно предоставить данные, по которым можно будет надежно идентифицировать человека. При этом получить деньги можно будет только в том случае, если поджигателя признает виновным суд.