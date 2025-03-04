«Все болеют, учителя с кашлем»: омичи рассказали о скачке заболеваемости в школах

Posted 4 марта, 10:11
Published 4 марта, 10:11
Modified 4 марта, 10:14
Updated 4 марта, 10:14
В редакцию Города55 обратилась омичка с информацией о том, что в период заболеваемости ОРВИ школьников одной из школ города не хотят переводить на дистанционное обучение.
«Дочь сообщила, что в классе было всего семь человек, остальные болеют, учителя тоже с кашлем. На мой вопрос о том, почему их не переводят на дистант, ребенок ответил, что не разрешают. Сотрудники администрации школы в случае чего уходят на больничный, а дети должны лечиться дома, а потом обратно в школу идти за микробами. Прошу провести может какие-то проверки на ребятишек в классах, за лекарства не заплатят нам», — пожаловалась горожанка.
При этом, по данным на 4 марта, предоставленным Городу55 в департаменте образования, образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 120 классах 35 школ. Также на изоляцию отправили воспитанников 69 групп 50 детских садов.
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что в конце зимы и весной заболеваемость ОРВИ растет ежегодно. По его словам, ОРВИ — это большая группа похожих по признакам болезней, вызываемых вирусами, в большинстве относящимися к шести семействам: вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1-4, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы.
«Для ежегодного сезонного роста этих заболеваний есть несколько причин. Прежде всего активному распространению вирусов способствуют резкие колебания температуры и влажная погода. Также в этом могут участвовать ослабление организма после зимы из-за недостатка физической активности, весеннего авитаминоза и пониженного иммунитета, наличие хронических заболеваний (например, запущенный кариес, недолеченный цистит, тонзиллит) и очагов хронической инфекции, являющихся входными воротами для вируса. Также повышают уязвимость нарушения питания и недосыпы», — подчеркнул эксперт.
Также омичи продолжают болеть коронавирусом. По данным статистики Стопкоронавирус.рф, за неделю с 24 февраля по 2 марта в регионе госпитализировали 10 человек, выздоровели — 26. Умерших нет.
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