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Posted 4 марта, 14:40

Published 4 марта, 14:40

Modified 4 марта, 14:40

Updated 4 марта, 14:40

Владимир Ефимов сообщил о реконструкции съездов на МКАД на востоке Москвы

Владимир Ефимов сообщил о реконструкции съездов на МКАД на востоке Москвы

4 марта 2025, 14:40
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов анонсировал предстоящую реконструкцию участка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в восточной части города — от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

Как сообщает www.mos.ru, будут перестроены съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы на участке пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

Согласно заявлению Владимира Ефимова, в проекте прописаны прокладка и реконструкция 5,5 километра дорог. Речь идет в том числе о строительстве бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на протяжении 1–3-го км, реконструкции существующих и постройке новых съездов. Пока на объекте ведется подготовка к основным этапам строительства. Все строительные работы по плану должны быть завершены к августу следующего года.

Строительство организуют в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в городском округе Реутов Подмосковья. Данная инициатива будет служить в целях модернизации транспортного обслуживания этих территорий.

В проекте прописано возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, обустройство въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров, соединение и реконструкция Косинской и Реутовской улиц. В Реутове отремонтируют действующий съезд с МКАД на улицу Победы, где после такого обновления начнет курсировать круговое движение транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в прошлом году в городе было проложено 100 километров дорог, появилось 25 новых искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

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