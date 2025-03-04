Владимир Ефимов сообщил о реконструкции съездов на МКАД на востоке Москвы

Согласно заявлению Владимира Ефимова, в проекте прописаны прокладка и реконструкция 5,5 километра дорог. Речь идет в том числе о строительстве бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на протяжении 1–3-го км, реконструкции существующих и постройке новых съездов. Пока на объекте ведется подготовка к основным этапам строительства. Все строительные работы по плану должны быть завершены к августу следующего года.