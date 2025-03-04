Владимир Ефимов сообщил о реконструкции съездов на МКАД на востоке Москвы

Posted 4 марта, 14:40
Published 4 марта, 14:40
Modified 4 марта, 14:40
Updated 4 марта, 14:40
Как сообщает www.mos.ru, будут перестроены съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы на участке пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.
Согласно заявлению Владимира Ефимова, в проекте прописаны прокладка и реконструкция 5,5 километра дорог. Речь идет в том числе о строительстве бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на протяжении 1–3-го км, реконструкции существующих и постройке новых съездов. Пока на объекте ведется подготовка к основным этапам строительства. Все строительные работы по плану должны быть завершены к августу следующего года.
Строительство организуют в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в городском округе Реутов Подмосковья. Данная инициатива будет служить в целях модернизации транспортного обслуживания этих территорий.
В проекте прописано возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, обустройство въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров, соединение и реконструкция Косинской и Реутовской улиц. В Реутове отремонтируют действующий съезд с МКАД на улицу Победы, где после такого обновления начнет курсировать круговое движение транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в прошлом году в городе было проложено 100 километров дорог, появилось 25 новых искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.