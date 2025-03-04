В Омской области студент стал жертвой жестокого избиения за общение с девушкой

Posted 4 марта, 06:12
Published 4 марта, 06:12
Modified 4 марта, 06:14
Updated 4 марта, 06:14
Омичи рассказали о драке, которая произошла в воскресенье, 2 марта, в селе Усть-Заостровка Омского района. В сообществе ВКонтакте «ЧП Омск» сообщается, что один из участников инцидента, студент сельскохозяйственного техникума, оказался жертвой жестокого избиения. Пострадавшего-сироту избили и опубликовали видео в закрытую группу студентов.
В жалобе подчеркнули, что причиной конфликта стало общение с девушкой, которая ранее была бывшей одного из нападавших.
«Он, конечно, плохо себя чувствует. Лицо разбито, глаз распух, телефон разбит. Заступиться за него некому», — рассказывают о состоянии потерпевшего.
После инцидента подросток вызвал полицию и скорую помощь. Скорая приехала первой и увезла пострадавшего в травмпункт. Также известно, что полиция не застала нападавшего дома.
В ответ на происходящее полиция Омского района начала проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Личности участников конфликта установлены: это два 17-летних студента техникума, проживающие в одном общежитии. Конфликт, по предварительной информации, возник на бытовой почве. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, и в зависимости от ее результатов будет принято решение о дальнейших действиях.
Ранее Город55 рассказывал о пьяной драке на Левобережье Омска, где застолье переросло в поножовщину.