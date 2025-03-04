В Омской области студент стал жертвой жестокого избиения за общение с девушкой

В ответ на происходящее полиция Омского района начала проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Личности участников конфликта установлены: это два 17-летних студента техникума, проживающие в одном общежитии. Конфликт, по предварительной информации, возник на бытовой почве. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, и в зависимости от ее результатов будет принято решение о дальнейших действиях.