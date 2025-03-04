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Posted 4 марта, 06:12

Published 4 марта, 06:12

Modified 4 марта, 06:14

Updated 4 марта, 06:14

В Омской районе студента жестоко избили из-за девушки

В Омской области студент стал жертвой жестокого избиения за общение с девушкой

4 марта 2025, 06:12
Фото: Изображение Midjourney. В Омской районе студента жестоко избили из-за девушки

Жестокое избиение студента омского техникума привлекло внимание полиции

Инцидент произошел в селе Усть-Заостровка.

Омичи рассказали о драке, которая произошла в воскресенье, 2 марта, в селе Усть-Заостровка Омского района. В сообществе ВКонтакте «ЧП Омск» сообщается, что один из участников инцидента, студент сельскохозяйственного техникума, оказался жертвой жестокого избиения. Пострадавшего-сироту избили и опубликовали видео в закрытую группу студентов.

Момент из видео
Момент из видео. Фото: Сообщество ВКонтакте «ЧП Омск»

В жалобе подчеркнули, что причиной конфликта стало общение с девушкой, которая ранее была бывшей одного из нападавших.

«Он, конечно, плохо себя чувствует. Лицо разбито, глаз распух, телефон разбит. Заступиться за него некому», — рассказывают о состоянии потерпевшего.

После инцидента подросток вызвал полицию и скорую помощь. Скорая приехала первой и увезла пострадавшего в травмпункт. Также известно, что полиция не застала нападавшего дома.

В ответ на происходящее полиция Омского района начала проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Личности участников конфликта установлены: это два 17-летних студента техникума, проживающие в одном общежитии. Конфликт, по предварительной информации, возник на бытовой почве. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, и в зависимости от ее результатов будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее Город55 рассказывал о пьяной драке на Левобережье Омска, где застолье переросло в поножовщину.

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#Риана Дязанцева#Происшествия#Драка#Полиция#Омск#Избиение#Телесные повреждения
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