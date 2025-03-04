В Омской области простились с погибшим на СВО экс-депутатом

Мужчина был известен в родном селе не только как депутат, но и как активный общественный деятель. Десять лет назад он был избран в Кутузовский сельский совет, выдвинув свою кандидатуру самостоятельно. В феврале прошлого года, уже в статусе участника СВО, он встречался с учениками местной школы, делился с ними своими взглядами и опытом.