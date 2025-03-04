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Posted 4 марта, 03:25

Published 4 марта, 03:25

Modified 4 марта, 03:27

Updated 4 марта, 03:27

В Омской области простились с бойцом СВО

В Омской области простились с погибшим на СВО экс-депутатом

4 марта 2025, 03:25
Фото: Изображение Midjourney. В Омской области простились с бойцом СВО
Церемония прощания прошла 24 февраля.

В Омской области простились с Игорем Тарлецким, бывшим депутатом Кутузовского сельского совета, который погиб во время участия в специальной военной операции. Жители и близкие проводили Тарлецкого в последний путь 24 февраля 2025 года в Доме культуры села Кутузовка.

Мужчина был известен в родном селе не только как депутат, но и как активный общественный деятель. Десять лет назад он был избран в Кутузовский сельский совет, выдвинув свою кандидатуру самостоятельно. В феврале прошлого года, уже в статусе участника СВО, он встречался с учениками местной школы, делился с ними своими взглядами и опытом.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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#Риана Дязанцева#Омск#Депутат#Сво#Соболезнования
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