В Омской области простились с погибшим на СВО экс-депутатом

Posted 4 марта, 03:25
Published 4 марта, 03:25
Modified 4 марта, 03:27
Updated 4 марта, 03:27
В Омской области простились с Игорем Тарлецким, бывшим депутатом Кутузовского сельского совета, который погиб во время участия в специальной военной операции. Жители и близкие проводили Тарлецкого в последний путь 24 февраля 2025 года в Доме культуры села Кутузовка.
Мужчина был известен в родном селе не только как депутат, но и как активный общественный деятель. Десять лет назад он был избран в Кутузовский сельский совет, выдвинув свою кандидатуру самостоятельно. В феврале прошлого года, уже в статусе участника СВО, он встречался с учениками местной школы, делился с ними своими взглядами и опытом.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.