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Posted 4 марта, 09:08

Published 4 марта, 09:08

Modified 4 марта, 09:11

Updated 4 марта, 09:11

Доступны, как полный вариант самозапрета, так и частичный — только на дистанционные займы

В Омской области 17 тысяч человек подали заявки на самозапрет кредитов

4 марта 2025, 09:08
Фото: 1MI. Доступны, как полный вариант самозапрета, так и частичный — только на дистанционные займы
Новая услуга заработала с 1 марта 2025 года. При самозапрете кредит не сможет взять ни сам гражданин, ни мошенники.

В Омской области 17 тысяч местных жителей воспользовались возможность самозапрета на кредиты. Об этом Городу55 сообщили в региональном минцифры.

«В Омской области за первые два дня функционирования сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 17 тысяч заявлений. Процедура установки и снятия запрета максимально проста и удобна: жители Омска могут устанавливать и снимать запрет в любое время и без ограничений. Это обеспечивает гибкость и контроль над своими финансовыми обязательствами», — сообщил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Запрет на заключение кредитных договоров означает, что никто не сможет взять кредит или заем — ни сам гражданин, ни мошенники. Если финансовая организация заключит договор с человеком, у которого установлен запрет, он не будет нести за него ответственность. В данном случае все обязанности по выплате кредита перейдут к финансовой организации.

Новая услуга заработала с 1 марта 2025 года. Доступно два варианта самозапрета кредитов: полный — блокировка всех видов кредитов; частичный — ограничение возможности получения кредитов дистанционно. Подробнее о том, как воспользоваться услугой — в нашем материале:

Самозапрет на кредиты через Госуслуги: инструкция для жителей Омской области
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Кредиты#Мошенники#Максим Макаленко#Госуслуги#Займы
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