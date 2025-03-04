В Омской области 17 тысяч человек подали заявки на самозапрет кредитов

Posted 4 марта, 09:08
Published 4 марта, 09:08
Modified 4 марта, 09:11
Updated 4 марта, 09:11
В Омской области 17 тысяч местных жителей воспользовались возможность самозапрета на кредиты. Об этом Городу55 сообщили в региональном минцифры.
«В Омской области за первые два дня функционирования сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 17 тысяч заявлений. Процедура установки и снятия запрета максимально проста и удобна: жители Омска могут устанавливать и снимать запрет в любое время и без ограничений. Это обеспечивает гибкость и контроль над своими финансовыми обязательствами», — сообщил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Запрет на заключение кредитных договоров означает, что никто не сможет взять кредит или заем — ни сам гражданин, ни мошенники. Если финансовая организация заключит договор с человеком, у которого установлен запрет, он не будет нести за него ответственность. В данном случае все обязанности по выплате кредита перейдут к финансовой организации.
Новая услуга заработала с 1 марта 2025 года. Доступно два варианта самозапрета кредитов: полный — блокировка всех видов кредитов; частичный — ограничение возможности получения кредитов дистанционно. Подробнее о том, как воспользоваться услугой — в нашем материале: