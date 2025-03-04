В Омской области 17 тысяч человек подали заявки на самозапрет кредитов

Запрет на заключение кредитных договоров означает, что никто не сможет взять кредит или заем — ни сам гражданин, ни мошенники. Если финансовая организация заключит договор с человеком, у которого установлен запрет, он не будет нести за него ответственность. В данном случае все обязанности по выплате кредита перейдут к финансовой организации.