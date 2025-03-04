В Омске снова пытаются продать Камергерский переулок за 350 млн рублей

Объект включает несколько нежилых помещений и земельных участков разной площади, предназначенных для размещения кафе, ресторанов, музеев и других общественных объектов. Например, здание галереи на улице Бударина занимает 117,5 кв. м, а крупнейшее помещение на Ленина, 13А — почти 869 кв. м. Все помещения сейчас сданы в аренду.