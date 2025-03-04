В Омске снова пытаются продать Камергерский переулок за 350 млн рублей

Posted 4 марта, 02:45
Published 4 марта, 02:45
Modified 4 марта, 04:07
Updated 4 марта, 04:07
В историческом центре Омска снова выставили на продажу популярное пространство — Камергерский переулок. Начальная цена осталась прежней — 350 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Российского аукционного дома». На торги выставили компанию ООО «Атриум», которой принадлежит эта локация.
Сейчас в Камергерском переулке работают более десяти заведений, среди них — шаверма-бар «#Лаваш», кофейня Skuratov, ресторан DVORIK, винный бар «Одно-Вино», кондитерская «ЛЮКЛЕР десерт», бар «Свое Место», барбершоп CHOP-CHOP и другие. Для посетителей после продажи ничего не изменится — все кафе и рестораны продолжат работать в обычном режиме.
Объект включает несколько нежилых помещений и земельных участков разной площади, предназначенных для размещения кафе, ресторанов, музеев и других общественных объектов. Например, здание галереи на улице Бударина занимает 117,5 кв. м, а крупнейшее помещение на Ленина, 13А — почти 869 кв. м. Все помещения сейчас сданы в аренду.
Кроме того, будущий владелец получит три пространства под реконструкцию:
Также к сдаче готово помещение «Стекляшка» площадью 591 кв. м с двумя отдельными входами и участком для летних террас. Еще одно помещение — пристройка к ресторану «Свое место» на Бударина, 3Г — 78 кв. м.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 12 мая 2025 года, а сам аукцион пройдет 16 мая. Напомним, Камергерский переулок уже пытались продать летом 2024 года, но тогда покупатель не нашелся.