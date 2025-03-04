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Posted 4 марта, 02:45

Published 4 марта, 02:45

Modified 4 марта, 04:07

Updated 4 марта, 04:07

Камергерский переулок Омск

В Омске снова пытаются продать Камергерский переулок за 350 млн рублей

4 марта 2025, 02:45
Фото: 1MI. Камергерский переулок Омск

Модное пространство в центре Омска снова выставили на торги за 350 млн рублей

Аукцион пройдет в мае.

В историческом центре Омска снова выставили на продажу популярное пространство — Камергерский переулок. Начальная цена осталась прежней — 350 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Российского аукционного дома». На торги выставили компанию ООО «Атриум», которой принадлежит эта локация.

Электронные торги по продаже 100% долей уставного капитала ООО «АТРИУМ»
Электронные торги по продаже 100% долей уставного капитала ООО «АТРИУМ». Фото: Российский аукционный дом

Сейчас в Камергерском переулке работают более десяти заведений, среди них — шаверма-бар «#Лаваш», кофейня Skuratov, ресторан DVORIK, винный бар «Одно-Вино», кондитерская «ЛЮКЛЕР десерт», бар «Свое Место», барбершоп CHOP-CHOP и другие. Для посетителей после продажи ничего не изменится — все кафе и рестораны продолжат работать в обычном режиме.

Объект включает несколько нежилых помещений и земельных участков разной площади, предназначенных для размещения кафе, ресторанов, музеев и других общественных объектов. Например, здание галереи на улице Бударина занимает 117,5 кв. м, а крупнейшее помещение на Ленина, 13А — почти 869 кв. м. Все помещения сейчас сданы в аренду.

Кроме того, будущий владелец получит три пространства под реконструкцию:

  • «Чердак» — около 600 кв. м под крышей здания на улице Ленина, 11/13А;
  • «Сеновал» — 300 кв. м (два этажа и веранда) на улице Бударина, 3;
  • Цокольные помещения общей площадью 134,7 кв. м на улице Бударина, 3.

Также к сдаче готово помещение «Стекляшка» площадью 591 кв. м с двумя отдельными входами и участком для летних террас. Еще одно помещение — пристройка к ресторану «Свое место» на Бударина, 3Г — 78 кв. м.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 12 мая 2025 года, а сам аукцион пройдет 16 мая. Напомним, Камергерский переулок уже пытались продать летом 2024 года, но тогда покупатель не нашелся.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Омск#Реконструкция#Аренда#Аукцион#Торги#Земельные участки
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