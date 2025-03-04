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Posted 4 марта, 14:38

Published 4 марта, 14:38

Modified 4 марта, 14:38

Updated 4 марта, 14:38

В Национальном центре «Россия» открыли выставку «Путешествия по России»

В Национальном центре «Россия» открыли выставку «Путешествия по России»

4 марта 2025, 14:38
Фото: Национальный центр «Россия».
Экспозиция выставки состоит из восьми зон, их общая площадь составляет более трех тысяч километров.

В Национальном центре «Россия» состоялось открытие выставки «Путешествие по России», где за час можно увидеть достижения, культуру и природу всех федеральных округов страны. Экспозиция площадью более трех тысяч кв. м разделена на восемь зон, соответствующих этим федеральным округам — Дальневосточному, Сибирскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному, Уральскому и Северо-Западному.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что национальный центр «Россия» — это центр национальной гордости, где собраны достижения страны.

«Открытие Национального центра „Россия“ — правопреемника Выставки „Россия“ — это поручение президента нашей страны. По окончании выставки Владимир Владимирович Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть. Так родилось поручение Президента о создании Национального центра „Россия“. Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане. В Национальном центре „Россия“ создан проект „Путешествие по России“. Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», — отметил Сергей Кириенко.

Посещение экспозиций и мероприятий центра бесплатно. Выставка объединяет историю, традиции и современные достижения округов, демонстрируя их многообразие через экспонаты и мультимедийные инсталляции с VR-технологиями.

Первая часть проекта — Гастрономические ряды с блюдами со всей страны, кулинарными шоу и мастер-классами. Завершает экспозицию цифровая «Зона сердца», где посетители могут оставить свои впечатления на цифровой открытке. Выставка доступна для людей всех возрастов, вход не нее бесплатный с 5 марта в порядке живой очереди или в составе экскурсионных групп по предварительной регистрации.

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#Анастасия Баянова#Россия#Выставка#Новости#Выставка Россия#Национальный центр#Национальный центр Россия
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