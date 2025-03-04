В Национальном центре «Россия» открыли выставку «Путешествия по России»

Первая часть проекта — Гастрономические ряды с блюдами со всей страны, кулинарными шоу и мастер-классами. Завершает экспозицию цифровая «Зона сердца», где посетители могут оставить свои впечатления на цифровой открытке. Выставка доступна для людей всех возрастов, вход не нее бесплатный с 5 марта в порядке живой очереди или в составе экскурсионных групп по предварительной регистрации.