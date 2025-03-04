В минкульте Омской области произошла громкая отставка

Posted 4 марта, 11:42
Published 4 марта, 11:42
Modified 4 марта, 11:42
Updated 4 марта, 11:42
1 марта региональное правительство покинула первый заместитель министра культуры Ольга Акимова. Об этом пишет «Омск-Информ» со ссылкой на собственный источник. Чиновница работала в ведомстве с 2017 года и занимала должность заместителя, летом прошлого года ее повысили до первого зама.
По информации инсайдера, причиной увольнения стали разногласия с руководителем министерства Юрием Трофимовым. Известно также, что скоро в минкульте может начаться волна отставок по собственному желанию.
«До Акимовой с поста первого зама уволился Иван Шеин, проработавший в Минкульте много лет. Думаю, в этом есть некая закономерность. Знаю людей, которые готовы уйти из министерства, но по разным причинам еще остались», — сообщает источник.
Напомним, что ранее были названы районы Омской области, попавшие под «опеку» нового полпреда губернатора.