В минкульте Омской области произошла громкая отставка

1 марта региональное правительство покинула первый заместитель министра культуры Ольга Акимова. Об этом пишет «Омск-Информ» со ссылкой на собственный источник. Чиновница работала в ведомстве с 2017 года и занимала должность заместителя, летом прошлого года ее повысили до первого зама.