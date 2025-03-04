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Posted 4 марта, 11:42

Published 4 марта, 11:42

Modified 4 марта, 11:42

Updated 4 марта, 11:42

Акимова ушла из регионального минкульта

В минкульте Омской области произошла громкая отставка

4 марта 2025, 11:42
Фото: 1MI. Акимова ушла из регионального минкульта
Пост первого заместителя министра покинула Ольга Акимова.

1 марта региональное правительство покинула первый заместитель министра культуры Ольга Акимова. Об этом пишет «Омск-Информ» со ссылкой на собственный источник. Чиновница работала в ведомстве с 2017 года и занимала должность заместителя, летом прошлого года ее повысили до первого зама.

По информации инсайдера, причиной увольнения стали разногласия с руководителем министерства Юрием Трофимовым. Известно также, что скоро в минкульте может начаться волна отставок по собственному желанию.

«До Акимовой с поста первого зама уволился Иван Шеин, проработавший в Минкульте много лет. Думаю, в этом есть некая закономерность. Знаю людей, которые готовы уйти из министерства, но по разным причинам еще остались», — сообщает источник.

Напомним, что ранее были названы районы Омской области, попавшие под «опеку» нового полпреда губернатора.

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