Ушли в самоволку: из омского тубдиспансера на Московке через забор сбежали пациенты

Posted 4 марта, 09:28
Published 4 марта, 09:28
Modified 4 марта, 09:47
Updated 4 марта, 09:47
В соцсетях от обеспокоенной омички появилась жалоба на пациентов противотуберкулезного диспансера, который, по словам женщины, находится в Ленинском округе. Вероятно, в посте паблика «Омск ВК» речь идет о филиале на Целинной, 2.
«Гуляя с собакой в роще возле туберкулезного диспансера (старая московка), регулярно наблюдаю, как пациенты через забор попадают на самовыгул. Или уже с пакетами перелазят обратно в больницу. Разве можно такое допускать?» — поинтересовалась омичка.
Женщина недовольна, что у «заразных» пациентов есть доступ в магазины и другие общественные места. На ситуацию отреагировали представители регионального минздрава, которые подтвердили, что такие случаи ухода из диспансера действительно присутствуют.
«К сожалению, некоторые пациенты принципиально не соблюдают режим медучреждения и всевозможными способами стараются его покинуть», — отметили в профильном ведомстве.
При этом территория туберкулезного диспансера огорожена бетонным забором, а охранники на регулярной основе обходят ее. В комментариях к посту омичи рассказали, что подобное прогнозируется и в других городских диспансерах, например, в Нефтяниках.