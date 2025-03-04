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Posted 4 марта, 09:28

Published 4 марта, 09:28

Modified 4 марта, 09:47

Updated 4 марта, 09:47

Территория противотуберкулезного диспансера на Московке

Ушли в самоволку: из омского тубдиспансера на Московке через забор сбежали пациенты

4 марта 2025, 09:28
Фото: Скриншот «Яндекс Карты». Территория противотуберкулезного диспансера на Московке

Из омского тубдиспансера на Московке через забор сбегают пациенты

Местные бьют тревогу из-за происходящего. На ситуацию отреагировали в региональном минздраве.

В соцсетях от обеспокоенной омички появилась жалоба на пациентов противотуберкулезного диспансера, который, по словам женщины, находится в Ленинском округе. Вероятно, в посте паблика «Омск ВК» речь идет о филиале на Целинной, 2.

«Гуляя с собакой в роще возле туберкулезного диспансера (старая московка), регулярно наблюдаю, как пациенты через забор попадают на самовыгул. Или уже с пакетами перелазят обратно в больницу. Разве можно такое допускать?» — поинтересовалась омичка.

Женщина недовольна, что у «заразных» пациентов есть доступ в магазины и другие общественные места. На ситуацию отреагировали представители регионального минздрава, которые подтвердили, что такие случаи ухода из диспансера действительно присутствуют.

«К сожалению, некоторые пациенты принципиально не соблюдают режим медучреждения и всевозможными способами стараются его покинуть», — отметили в профильном ведомстве.

При этом территория туберкулезного диспансера огорожена бетонным забором, а охранники на регулярной основе обходят ее. В комментариях к посту омичи рассказали, что подобное прогнозируется и в других городских диспансерах, например, в Нефтяниках.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Минздрав#Жалобы#Больница#Туберкулезный диспансер#Новости#Пациенты
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