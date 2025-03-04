Стало известно, как украсят Омск ко Дню Победы в 2025 году

Posted 4 марта, 06:58
Published 4 марта, 06:58
Modified 4 марта, 08:17
Updated 4 марта, 08:17
В Омске утверждена концепция оформления города к 80-летию Победы, которая будет сочетать федеральные стандарты и уникальные решения для праздничного оформления. Основной элемент концепции — логотип, на котором изображена знаменитая скульптура «Родина-мать зовет!». Этот символ станет центральным в оформлении всех мероприятий, посвященных важной дате.
Оформление общественного транспорта в двух вариантах:
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телерам-канале сообщил, что в апреле начнется размещение панно на опорах освещения в центральных частях города, на таких улицах как Гагарина, 60 лет Победы, Енисейская и других. Кроме того, более 15 улиц и площадей украсят около 500 флагов и флагштоков, создавая праздничную атмосферу по всему Омску.
Где разместят баннеры, флаги и стелы:
Ранее стало известно, что омская мэрия планирует закупить 1 450 сувенирных пакетов на 700 тысяч рублей ко Дню Победы.