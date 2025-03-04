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Posted 4 марта, 06:58

Published 4 марта, 06:58

Modified 4 марта, 08:17

Updated 4 марта, 08:17

Оформление Омска ко Дню Победы

Стало известно, как украсят Омск ко Дню Победы в 2025 году

4 марта 2025, 06:58
Фото: 1MI. Оформление Омска ко Дню Победы
Администрация Омска утвердила оформление.

В Омске утверждена концепция оформления города к 80-летию Победы, которая будет сочетать федеральные стандарты и уникальные решения для праздничного оформления. Основной элемент концепции — логотип, на котором изображена знаменитая скульптура «Родина-мать зовет!». Этот символ станет центральным в оформлении всех мероприятий, посвященных важной дате.

Флаги
Перетяжки
Баннеры
Билборды
Флаги. Фото: Администрация города Омска

Оформление общественного транспорта в двух вариантах:

Автобус (вариант 1)
Автобус (вариант 2)
Микроавтобус (вариант 1)
Микроавтобус (вариант 2)
Автобус (вариант 1). Фото: Администрация города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телерам-канале сообщил, что в апреле начнется размещение панно на опорах освещения в центральных частях города, на таких улицах как Гагарина, 60 лет Победы, Енисейская и других. Кроме того, более 15 улиц и площадей украсят около 500 флагов и флагштоков, создавая праздничную атмосферу по всему Омску.

Где разместят баннеры, флаги и стелы:

Баннеры
Флаги
Стелы
Баннеры. Фото: Администрация города Омска

Ранее стало известно, что омская мэрия планирует закупить 1 450 сувенирных пакетов на 700 тысяч рублей ко Дню Победы.

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#Риана Дязанцева#Омск#День Победы#Сергей Шелест#Праздничное оформление
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