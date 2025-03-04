Стало известно, как украсят Омск ко Дню Победы в 2025 году

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телерам-канале сообщил, что в апреле начнется размещение панно на опорах освещения в центральных частях города, на таких улицах как Гагарина, 60 лет Победы, Енисейская и других. Кроме того, более 15 улиц и площадей украсят около 500 флагов и флагштоков, создавая праздничную атмосферу по всему Омску.