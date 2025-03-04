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Posted 4 марта, 13:50

Published 4 марта, 13:50

Modified 4 марта, 13:50

Updated 4 марта, 13:50

Стала известна новая дата сдачи омского ТЮЗа

Стала известна новая дата сдачи омского ТЮЗа

4 марта 2025, 13:50
Фото: gorod55.ru.
Проблемный театр должны сдать в эксплуатацию 1 сентября 2025 года.

На сайте Госзакупок появилась информация о новом сроке сдачи в эксплуатацию омского ТЮЗа. Капитальный ремонт в здании должны полностью закончить 1 сентября 2025 года. По данным на 10 февраля, готовность объекта составляла 71%.

Известно, что подрядчик уже выполнил ремонт фасада театра, утеплил и сделал облицовку плиткой на площади около 3,5 тысяч квадратных метров, также была завершена черновая отделка гримерок и цехов, а территория, прилегающая к зданию, обрела завершенный вид.

Первоначальный срок сдачи объекта — сентябрь 2023 года, однако подрядчик нашел недостатки в проектной документации и его пришлось перенести. После этого дата неоднократно сдвигалась: сначала было объявлено, что работы завершатся до 31 августа 2024 года, затем ремонт продлили до 20 декабря 2024 года. Итоговая стоимость проекта составила 792 млн рублей.

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#Анастасия Баянова#Ремонт#ТЮЗ#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Новости#Срок#Театр юного зрителя#Сдвинутые сроки
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