Стала известна новая дата сдачи омского ТЮЗа

Posted 4 марта, 13:50
Published 4 марта, 13:50
Modified 4 марта, 13:50
Updated 4 марта, 13:50
На сайте Госзакупок появилась информация о новом сроке сдачи в эксплуатацию омского ТЮЗа. Капитальный ремонт в здании должны полностью закончить 1 сентября 2025 года. По данным на 10 февраля, готовность объекта составляла 71%.
Известно, что подрядчик уже выполнил ремонт фасада театра, утеплил и сделал облицовку плиткой на площади около 3,5 тысяч квадратных метров, также была завершена черновая отделка гримерок и цехов, а территория, прилегающая к зданию, обрела завершенный вид.
Первоначальный срок сдачи объекта — сентябрь 2023 года, однако подрядчик нашел недостатки в проектной документации и его пришлось перенести. После этого дата неоднократно сдвигалась: сначала было объявлено, что работы завершатся до 31 августа 2024 года, затем ремонт продлили до 20 декабря 2024 года. Итоговая стоимость проекта составила 792 млн рублей.