Стала известна новая дата сдачи омского ТЮЗа

Первоначальный срок сдачи объекта — сентябрь 2023 года, однако подрядчик нашел недостатки в проектной документации и его пришлось перенести. После этого дата неоднократно сдвигалась: сначала было объявлено, что работы завершатся до 31 августа 2024 года, затем ремонт продлили до 20 декабря 2024 года. Итоговая стоимость проекта составила 792 млн рублей.