Смерть ребенка из-за колодца: в Омской области вынесли приговор экс-главе Исилькуля

Трагедия произошла вечером 7 октября 2023 года возле дома №136 на улице 2-я Северная. Двухлетняя девочка гуляла на детской площадке вместе со старшими братом и сестрой, пока их мать оставалась дома с 8-месячной дочкой. Мать периодически выходила на улицу, чтобы проверить детей. Когда она заметила, что младшая дочь пропала, начала поиски и вскоре обнаружила ее тело в колодце, наполненном водой почти на метр.