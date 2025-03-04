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Posted 4 марта, 04:28

Published 4 марта, 04:28

Modified 4 марта, 05:12

Updated 4 марта, 05:12

Экс-главу поселения осудили за гибель двухлетней девочки в колодце

Смерть ребенка из-за колодца: в Омской области вынесли приговор экс-главе Исилькуля

4 марта 2025, 04:28
Фото: Прокуратура Омской области. Экс-главу поселения осудили за гибель двухлетней девочки в колодце

Экс-главе Исилькуля вынесли приговор после гибели ребенка в колодце

В судебном заседании подсудимый Сергей Семенцов вину не признал.

По данным прокуратуры Омской области, суд вынес приговор по делу о гибели двухлетней девочки, которая утонула в заброшенном водопроводном колодце. Исилькульский городской суд признал бывшего главу Исилькульского городского поселения Сергея Семенцова виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Трагедия произошла вечером 7 октября 2023 года возле дома №136 на улице 2-я Северная. Двухлетняя девочка гуляла на детской площадке вместе со старшими братом и сестрой, пока их мать оставалась дома с 8-месячной дочкой. Мать периодически выходила на улицу, чтобы проверить детей. Когда она заметила, что младшая дочь пропала, начала поиски и вскоре обнаружила ее тело в колодце, наполненном водой почти на метр.

Следствие установило, что трагедия стала результатом бездействия бывшего главы поселения. Он не организовал учет и обслуживание бесхозного водопроводного колодца и не передал его на баланс водоснабжающей организации, как того требуют правила безопасности. В суде экс-чиновник свою вину не признал.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на тот же срок. Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее по гражданскому иску родителей погибшей девочки суд обязал взыскать с администрации и «Омскблводопровода» 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Суд#Компенсация#Трагедия#Халатность#Исилькуль
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