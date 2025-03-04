Смерть ребенка из-за колодца: в Омской области вынесли приговор экс-главе Исилькуля

Posted 4 марта, 04:28
Published 4 марта, 04:28
Modified 4 марта, 05:12
Updated 4 марта, 05:12
По данным прокуратуры Омской области, суд вынес приговор по делу о гибели двухлетней девочки, которая утонула в заброшенном водопроводном колодце. Исилькульский городской суд признал бывшего главу Исилькульского городского поселения Сергея Семенцова виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Трагедия произошла вечером 7 октября 2023 года возле дома №136 на улице 2-я Северная. Двухлетняя девочка гуляла на детской площадке вместе со старшими братом и сестрой, пока их мать оставалась дома с 8-месячной дочкой. Мать периодически выходила на улицу, чтобы проверить детей. Когда она заметила, что младшая дочь пропала, начала поиски и вскоре обнаружила ее тело в колодце, наполненном водой почти на метр.
Следствие установило, что трагедия стала результатом бездействия бывшего главы поселения. Он не организовал учет и обслуживание бесхозного водопроводного колодца и не передал его на баланс водоснабжающей организации, как того требуют правила безопасности. В суде экс-чиновник свою вину не признал.
Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на тот же срок. Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, ранее по гражданскому иску родителей погибшей девочки суд обязал взыскать с администрации и «Омскблводопровода» 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.