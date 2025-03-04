«Сломан с древних времен». В омских поликлиниках перестали работать флюорографы

Posted 4 марта, 09:27
Published 4 марта, 09:27
Modified 4 марта, 09:34
Updated 4 марта, 09:34
Ранее мы писали, что в поликлинике №1 имени Кабанова на улице Перелета уже полгода нельзя пройти флюорографию — аппарат сломался из-за износа. Теперь всех пациентов направляют в поликлинику №2 на проспекте Комарова, где из-за наплыва людей образовались длинные очереди.
Оказалось, что с такими трудностями столкнулись и горожане, прикрепленные в другие медучреждения. Например, омич Владимир сообщил Городу55, что в поликлинике МСЧ №9 флюорограф не работает уже больше года. Из-за этого жителям приходится ездить в поликлинику на 10 лет Октября.
«Флюорографический аппарат для КМСЧ № 9 находится в плане срочных закупок. При достаточном финансировании планируем начать закупочные процедуры в следующем квартале», — ответили в региональном минздраве на жалобу.
Омичи составили список организаций, где уже долгое время нельзя пройти флюорографию:
«В городской больнице № 17 с прошлого лета не работает»;
В поликлинике больницы скорой помощи № 2 на улице Лизы Чайкиной тоже нет флюорографии»;
«Уже во второй поликлинике новый флюорограф вводят, а про нашу городскую поликлинику № 6 никто даже не заикнулся. В июне 2024 года я хотела сделать флюорографию, а он у нас сломан с древних времен. Я ждала, когда его отремонтируют, но в итоге в ноябре пришлось ехать за этим на правый берег в чужую поликлинику. И там (не поверите!) тоже очереди! И до сих пор не знаю, заработал ли у нас флюорограф».