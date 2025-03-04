«Сломан с древних времен». В омских поликлиниках перестали работать флюорографы

Оказалось, что с такими трудностями столкнулись и горожане, прикрепленные в другие медучреждения. Например, омич Владимир сообщил Городу55, что в поликлинике МСЧ №9 флюорограф не работает уже больше года. Из-за этого жителям приходится ездить в поликлинику на 10 лет Октября.