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Posted 4 марта, 09:27

Published 4 марта, 09:27

Modified 4 марта, 09:34

Updated 4 марта, 09:34

Омичи пожаловались на сломанные флюорографы в поликлиниках

«Сломан с древних времен». В омских поликлиниках перестали работать флюорографы

4 марта 2025, 09:27
Фото: 1MI.

Омичи пожаловались на сломанные флюорографы в поликлиниках

Омичам приходится ездить в другие учреждения и стоять в очередях.

Ранее мы писали, что в поликлинике №1 имени Кабанова на улице Перелета уже полгода нельзя пройти флюорографию — аппарат сломался из-за износа. Теперь всех пациентов направляют в поликлинику №2 на проспекте Комарова, где из-за наплыва людей образовались длинные очереди.

Оказалось, что с такими трудностями столкнулись и горожане, прикрепленные в другие медучреждения. Например, омич Владимир сообщил Городу55, что в поликлинике МСЧ №9 флюорограф не работает уже больше года. Из-за этого жителям приходится ездить в поликлинику на 10 лет Октября.

«Флюорографический аппарат для КМСЧ № 9 находится в плане срочных закупок. При достаточном финансировании планируем начать закупочные процедуры в следующем квартале», — ответили в региональном минздраве на жалобу.

Омичи составили список организаций, где уже долгое время нельзя пройти флюорографию:

«В городской больнице № 17 с прошлого лета не работает»;
В поликлинике больницы скорой помощи № 2 на улице Лизы Чайкиной тоже нет флюорографии»;
«Уже во второй поликлинике новый флюорограф вводят, а про нашу городскую поликлинику № 6 никто даже не заикнулся. В июне 2024 года я хотела сделать флюорографию, а он у нас сломан с древних времен. Я ждала, когда его отремонтируют, но в итоге в ноябре пришлось ехать за этим на правый берег в чужую поликлинику. И там (не поверите!) тоже очереди! И до сих пор не знаю, заработал ли у нас флюорограф».
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#Ольга Скворцова#Омск#Минздрав#Здравоохранение#Поликлиника#Флюорография#Министерство здравоохранения
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