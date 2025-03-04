Сегодня вечером омский «Авангард» встретится с «Сочи»: прогноз на игру

Во-вторых, клуб из Сочи уже потерял шансы на выход в плей-офф и завершает регулярный чемпионат с пониманием, что на нем кончится и сезон. Учитывая все это можно предположить, что интрига в матче будет скорее формальной, хотя, конечно, ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Если хоккеистам из Омска все же удастся выиграть, их серия без поражений продлится до девяти матчей и станет самой длинной в сезоне.