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Posted 4 марта, 09:18

Published 4 марта, 09:18

Modified 4 марта, 09:46

Updated 4 марта, 09:46

Сегодня «Авангард» встретится с «Сочи»

Сегодня вечером омский «Авангард» встретится с «Сочи»: прогноз на игру

4 марта 2025, 09:18
Фото: ХК «Авангард». Сегодня «Авангард» встретится с «Сочи»
Предыдущая встреча команд завершилась со счетом 6:0 в пользу «ястребов».

Сегодня, 4 марта, «Авангард» проведет выездной матч с «Сочи», игра начнется в 22:30 по омскому времени. Эта встреча станет второй в выездной серии «ястребов». Ранее они одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 5:1, тогда в составе омичей отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант.

Последний раз «Авангард» и «Сочи» встречались 4 декабря 2024 года на G-Drive Арене. Тогда хозяева льда оказались сильнее и порадовали болельщиков настоящей феерией из шайб. Омичи поразили ворота соперника шесть раз, при этом сами не пропустили ни одной шайбы. Тотальное превосходство «ястребов» ощущается не только в этом случае, но и во всей истории противостояния клубов. ХК «Сочи» лишь шесть раз побеждал «Авангард», омичи же были сильнее 14 раз.

Здесь стоит учитывать еще несколько факторов: во-первых, «Авангард» сейчас находится на пике своей формы, об этом говорят уверенные действия во всех аспектах игры и отсутствие поражений с начала февраля. Кроме того, омичи сохраняют возможность оказаться в топ-4 «Востока», для этого им нужно обойти «Металлург» и «Ак Барс», которые впереди на шесть и четыре очка соответственно.

Во-вторых, клуб из Сочи уже потерял шансы на выход в плей-офф и завершает регулярный чемпионат с пониманием, что на нем кончится и сезон. Учитывая все это можно предположить, что интрига в матче будет скорее формальной, хотя, конечно, ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Если хоккеистам из Омска все же удастся выиграть, их серия без поражений продлится до девяти матчей и станет самой длинной в сезоне.

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