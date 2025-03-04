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Posted 4 марта, 14:56

Published 4 марта, 14:56

Modified 4 марта, 14:56

Updated 4 марта, 14:56

Иллюстрация

Сегодня в Омске: вой сирен, открытие ТЮЗа и игры на тонком льду

4 марта 2025, 14:56
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. По всей Омской области завтра перехватят телевидение и «завоют» сирены

В министерстве региональной безопасности жителей Омской области предупредили о плановой проверке систем оповещения, которая пройдет завтра с 10:35 до 10:45. В это время в Омске и области будут включены электросирены, а на телевизорах, настроенных на каналы первого цифрового мультиплекса, появится сообщение о проверке.

Сигнал тревоги: в Омской области завтра перехватят телевидение и «завоют» сирены
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Новость №2. Омский ТЮЗ сдадут в эксплуатацию не раньше осени

На сайте Госзакупок появилась информация о новом сроке сдачи в эксплуатацию омского ТЮЗа. Капитальный ремонт в здании должны полностью закончить 1 сентября 2025 года. По данным на 10 февраля, готовность объекта составляла 71%. Напомним, что первоначальный срок сдачи объекта — сентябрь 2023 года.

Стала известна новая дата сдачи омского ТЮЗа
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Новость №3. Омские школьники устроили опасные игры на льду Оми в центре города

Сегодня в омских пабликах распространилось видео, на котором школьники прогуливаются по льду реки Омь. Компания детей с рюкзаками вышла на опасный лед в районе Комсомольского моста. С учетом нестабильной погоды и начинающейся весенней оттепели выход на лед может закончиться плачевно. В одном из комментариев под видео предложили забирать детей с реки в отдел полиции, вызывать туда родителей и выписывать штрафы.

Беззаботно играют: на опасном тонком льду в центре Омска заметили школьников
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