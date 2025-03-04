Сегодня в Омске: вой сирен, открытие ТЮЗа и игры на тонком льду

Сегодня в омских пабликах распространилось видео, на котором школьники прогуливаются по льду реки Омь. Компания детей с рюкзаками вышла на опасный лед в районе Комсомольского моста. С учетом нестабильной погоды и начинающейся весенней оттепели выход на лед может закончиться плачевно. В одном из комментариев под видео предложили забирать детей с реки в отдел полиции, вызывать туда родителей и выписывать штрафы.