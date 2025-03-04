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Posted 4 марта, 03:53

Published 4 марта, 03:53

Modified 4 марта, 04:08

Updated 4 марта, 04:08

Омичи пожаловались на агрессивных собак в одном из парков

«Развели псарню»: стая собак напала на женщину с ребенком в Парке Победы в Омске

4 марта 2025, 03:53
Фото: Изображение Midjourney. Омичи пожаловались на агрессивных собак в одном из парков

Стая из 15 собак окружила женщину с ребенком в парке на Левобережье Омска

На жалобу отреагировали в администрации.

Жители Омска в телеграм-канале «Омский новостной поезд» пожаловались на опасную ситуацию в Парке Победы, где стая из 15 собак, включая чипированных, напала на женщину с сыном. Инцидент произошел, когда женщина с ребенком спокойно шли по дорожке.

Женщина сделала фото стаи, когда уже отошла на более безопасное расстояние
Женщина сделала фото стаи, когда уже отошла на более безопасное расстояние. Фото: Телеграм-канал «Омский новостной поезд»

По словам пострадавшей, всего в 300 метрах от места происшествия активно ведутся строительные работы, но на проблему с собаками никто не обращает внимания.

В комментариях администрация Омска отреагировала на жалобу и направила информацию в муниципальный приют для животных. Специалисты планируют провести отлов безнадзорных собак на этой территории до 7 марта. Ранее Городу55 стало известно, как с улиц Омска убирают трупы животных и сколько это стоит.

В омском муниципальном приюте запустят печь для сжигания трупов животных
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Жалобы#Собаки#Безнадзорные животные#Администрация Омска
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