«Развели псарню»: стая собак напала на женщину с ребенком в Парке Победы в Омске

В комментариях администрация Омска отреагировала на жалобу и направила информацию в муниципальный приют для животных. Специалисты планируют провести отлов безнадзорных собак на этой территории до 7 марта. Ранее Городу55 стало известно, как с улиц Омска убирают трупы животных и сколько это стоит.