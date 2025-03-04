«Развели псарню»: стая собак напала на женщину с ребенком в Парке Победы в Омске

Posted 4 марта, 03:53
Published 4 марта, 03:53
Modified 4 марта, 04:08
Updated 4 марта, 04:08
Жители Омска в телеграм-канале «Омский новостной поезд» пожаловались на опасную ситуацию в Парке Победы, где стая из 15 собак, включая чипированных, напала на женщину с сыном. Инцидент произошел, когда женщина с ребенком спокойно шли по дорожке.
По словам пострадавшей, всего в 300 метрах от места происшествия активно ведутся строительные работы, но на проблему с собаками никто не обращает внимания.
В комментариях администрация Омска отреагировала на жалобу и направила информацию в муниципальный приют для животных. Специалисты планируют провести отлов безнадзорных собак на этой территории до 7 марта. Ранее Городу55 стало известно, как с улиц Омска убирают трупы животных и сколько это стоит.