Предприятия в 2024 году закупили у МСП товаров и услуг на рекордные 9,6 трлн рублей

Posted 4 марта, 06:20
Published 4 марта, 06:20
Modified 4 марта, 06:20
Updated 4 марта, 06:20
Ответственность за контролирование квоты возложена на Корпорацию МСП и уполномоченные органы в регионах.
Подобный рост был обеспечен за счет значительного увеличения объема закупок у обрабатывающих производств, роста поставок высокотехнологичной продукции и создания отечественных ИТ-решений.
По словам заместителя председателя Правительства России Александра Новака, участие малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний играет важную роль в развитии предпринимательской инициативы в соответствии с требованиями нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В стране сформировался новый тренд на рост доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у малых и средних компаний. В 2024 году сумма поставок МСП крупным госкомпаниям составила порядка 905 млрд рублей. Это означает, что в РФ растет вклад малого и среднего бизнеса в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения, передает «Коммерсантъ».
По мнению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, участие в госзаказах является гарантией наличия крупного стабильного рынка сбыта для компаний сектора МСП. Малые и средние предприятия таким образом получают возможности для дальнейшего развития. Глава КМСП рассказал, что по сравнению с 2023 годом в минувшем году количество субъектов МСП, оформивших соглашения с госпредприятиями, выросло на 6,1%, превысив 226 тысяч. Данный показатель тоже стал рекордным, что свидетельствует о росте доверия к малому и среднему предпринимательству. Представители бизнеса готовы добросовестно выполнять условия соглашений, продуктивно взаимодействуя с крупными заказчиками.
Почти три четверти закупок у МСП (свыше 73% от совокупного объема) составляет продукция производственного назначения. Также по сравнению с 2023 годом более чем на треть (до 3,3 трлн рублей) увеличилась сумма поставок МСП госкомпаниям в отрасли обрабатывающих производств.
Максимальный объем закупок у МСП среди регионов был зафиксирован в Москве (3,1 трлн рублей), Санкт-Петербурге (801,4 млрд рублей), Татарстане (552,6 млрд рублей), Подмосковье (431,3 млрд рублей) и Свердловской области (346,9 млрд рублей).
В первой десятке по приросту объема договоров по сравнению с позапрошлым годом также лидировала Москва (+1 трлн рублей), за которой следует Республика Татарстан (+360,9 млрд рублей). Третье место занимает Санкт-Петербург (+119,5 млрд рублей), затем следуют Свердловская область (+91,2 млрд рублей), Подмосковье (+69,1 млрд рублей), Новосибирская и Тюменская области (+49,7 млрд и +32,8 млрд рублей соответственно), Пермский и Краснодарский края (+31,2 млрд и +31,1 млрд рублей) и Ленинградская область (+28,9 млрд рублей).
Следует отметить, что компании МСП могут принять участие в инициированной Минэкономразвития России и КМСП программе «выращивания», подписав долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. Известно, что в РФ компании МСП уже подписали 16 таких договоров на общую сумму более 6,6 млрд рублей. В текущем году еще девять госкомпаний планируют запустить программы «выращивания» поставщиков.