Предприятия в 2024 году закупили у МСП товаров и услуг на рекордные 9,6 трлн рублей

По словам заместителя председателя Правительства России Александра Новака, участие малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний играет важную роль в развитии предпринимательской инициативы в соответствии с требованиями нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В стране сформировался новый тренд на рост доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у малых и средних компаний. В 2024 году сумма поставок МСП крупным госкомпаниям составила порядка 905 млрд рублей. Это означает, что в РФ растет вклад малого и среднего бизнеса в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения, передает «Коммерсантъ».