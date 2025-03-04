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Posted 4 марта, 05:37

Published 4 марта, 05:37

Modified 4 марта, 05:39

Updated 4 марта, 05:39

Что известно об отключении света в Омске

Погружение во тьму: два округа Омска остались без света

4 марта 2025, 05:37
Фото: 1MI. Что известно об отключении света в Омске

Два округа Омска остались без электричества из-за повреждения на электросетях

В диспетчерской Городу55 сообщили, когда включат свет.

Жители Советского и Центрального округов Омска столкнулись с неожиданным отключением электричества. В единой дежурно-диспетчерской службе Городу55 сообщили, что причиной перебоев стало повреждение на электросетях компании «Омскэлектро».

«Технологическое отключение „Омскэлектро“ ориентировочно до 15:00», — отменили в диспетчерской.

Однако в диспетчерской не исключают, что свет может появиться и раньше, если поломку удастся ликвидировать быстрее. Отметим, что проблемы со светом в Омске случаются регулярно. Ранее Город55 писал, что жители Левобережья с самого утра погрузились в темноту.

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#Риана Дязанцева#Омск#Электричество#Отключение#Омскэлектро#Диспетчерская служба
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