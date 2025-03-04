Погружение во тьму: два округа Омска остались без света

Posted 4 марта, 05:37
Published 4 марта, 05:37
Modified 4 марта, 05:39
Updated 4 марта, 05:39
Жители Советского и Центрального округов Омска столкнулись с неожиданным отключением электричества. В единой дежурно-диспетчерской службе Городу55 сообщили, что причиной перебоев стало повреждение на электросетях компании «Омскэлектро».
«Технологическое отключение „Омскэлектро“ ориентировочно до 15:00», — отменили в диспетчерской.
Однако в диспетчерской не исключают, что свет может появиться и раньше, если поломку удастся ликвидировать быстрее. Отметим, что проблемы со светом в Омске случаются регулярно. Ранее Город55 писал, что жители Левобережья с самого утра погрузились в темноту.