Погружение во тьму: два округа Омска остались без света

Однако в диспетчерской не исключают, что свет может появиться и раньше, если поломку удастся ликвидировать быстрее. Отметим, что проблемы со светом в Омске случаются регулярно. Ранее Город55 писал, что жители Левобережья с самого утра погрузились в темноту.