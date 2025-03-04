Открылись больше 1200 вакансий. Какие зарплаты предлагают омичам на оборонных заводах

Posted 4 марта, 10:39
Published 4 марта, 10:39
Modified 4 марта, 10:41
Updated 4 марта, 10:41
На омских оборонных заводах по состоянию на 4 марта было открыто 1223 вакансии. Данные Городу55 предоставили в кадровом центре «Работа России». При этом общее количество рабочих мест, как правило, значительно больше, так как на одну вакансию приходится сразу несколько мест. Традиционно пользуются спросом рабочие специальности: токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы СЧПУ, сварщики, наладчики оборудования, слесари механосборочных работ. Также предприятия ОПК ищут инженерно-технических работников.
Так, на «Омсктрансмаш» требуется ведущий инженер-конструктор. Специалисту готовы платить до 78 300 рублей. Необходимо высшее техническое образование, опыт от 1 года, знание основ экономики, организации труда и управления.
«Должностные обязанности: разрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты особо сложных, сложных и средней сложности изделий, используя средства автоматизации проектирования, передовой опыт разработки конкурентоспособных изделий», — говорится в описании вакансии.
На радиозавод имени А. С. Попова ищут инженера-программиста на зарплату от 100 000 до 170 000 рублей. Необходимы опыт реализации проектов на ПЛИС (программируемая микросхема) не менее 3-х лет, знание языков программирования ПЛИС, опыт работы с измерительными приборами (осциллограф, генератор сигналов, анализатор спектра), технический английский для чтения документации.
В «Центральном конструкторском бюро автоматики» открыта вакансия для слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Зарплатная вилка — от 60 000 до 100 000 рублей.
«Должен уметь читать конструкторскую и технологическую документацию. Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе слесарные, контрольно-измерительные инструменты, приспособления, оборудование. Клеить детали несущей конструкции. Собирать резьбовые соединения. Проверять качество сборки электрорадиоизделий», — гласят требования к кандидату.
Похожая вакансия для слесаря-сборщика открыта в ОНИИП. Требуется сразу шесть человек для сборки крупногабаритных частей изделий, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Зарплата составит от 50 000 до 60 000 рублей. Необходимо начальное профессиональное или среднее техническое образование.
Справка. В 2024 году на предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе устроились более 8,2 тысячи человек. На начало 2025 года вакантными оставались 1,3 тысячи мест. В прошлом году зарплаты в отрасли выросли в среднем на треть. Сейчас они примерно на 50% выше, чем средние по региону.
На ПО «Полет» требуются токари, свободны семь рабочих мест. Специалистам обещают зарплату от 67 350 рублей. Необходим опыт от 1 года.
Требуется знать назначения и правила применения контрольно-измерительных и режущих инструментов, системы допусков и посадок, основные принципы калибрования профилей, квалитеты и параметры шероховатости, способы установки и выверки деталей, основы теории резания металлов.
Отметим, что в некоторых случаях предприятия готовы взять сотрудников без опыта работы и обучить на месте. Например, на «Омсктрансмаш» ищут ученика кузнеца-штамповщика.
«На время обучения выплачивается стипендия в размере 27 000 рублей. По окончании обучения сдается квалификационный экзамен и выдается документ, подтверждающий профессиональное обучение. По окончании обучения уровень заработной платы устанавливается согласно присвоенному квалификационному разряду», — говорится в объявлении.
Отметим, что каждую пятницу в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11 проходят ярмарки вакансий. С кандидатами готовы пообщаться представители как оборонных заводов, так и предприятий, занятых выпуском гражданской продукции. В ближайщую пятницу, 7 марта, вакансии представят радиозавод имени А. С. Попова, НПО «ЗМК», НТК «Криогенная техника», Нежинский геронтологический центр, «Омск РТС», «ТГК-11», ПК «Люрис», ООО «Сибирские колбасы».
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области сейчас наблюдается жесткий дефицит кадров — на одного безработного приходится 18 вакансий. Сильнее всего нехватка ощущается в сферах перевозки пассажиров, здравоохранении, утилизации отходов, розничной торговли и военной безопасности. К последней категории относятся вакансии контрактной службы.