Открылись больше 1200 вакансий. Какие зарплаты предлагают омичам на оборонных заводах

Справка. В 2024 году на предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе устроились более 8,2 тысячи человек. На начало 2025 года вакантными оставались 1,3 тысячи мест. В прошлом году зарплаты в отрасли выросли в среднем на треть. Сейчас они примерно на 50% выше, чем средние по региону.