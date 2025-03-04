Опасное место: омским водителям запретили разворот на участке улицы Красный путь

В Омске ради минимизации создания аварийных ситуаций решили внести изменения в правила дорожного движения на улице Красный путь. По словам мэра Сергея Шелеста, теперь водителям нельзя будет разворачиваться в районе здания по адресу Красный путь, 127 во время следования в направлении улицы Березовая.