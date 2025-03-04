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Posted 4 марта, 06:37

Published 4 марта, 06:37

Modified 4 марта, 06:39

Updated 4 марта, 06:39

Запрет на разворот уже начал действовать

Опасное место: омским водителям запретили разворот на участке улицы Красный путь

4 марта 2025, 06:37
Фото: 1MI. Запрет на разворот уже начал действовать

В Омске водителям запретили разворачиваться на опасном участке Красного пути

По итогам прошлого года этот дорожный участок признали местом концентрации аварий.

В Омске ради минимизации создания аварийных ситуаций решили внести изменения в правила дорожного движения на улице Красный путь. По словам мэра Сергея Шелеста, теперь водителям нельзя будет разворачиваться в районе здания по адресу Красный путь, 127 во время следования в направлении улицы Березовая.

Участок, где запретили разворачиваться
Участок, где запретили разворачиваться. Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

О запрете участников дорожного движения оповещает установленный соответствующий знак 4.1.1. Возможность безопасно развернуться у водителей будет на регулируемом перекрестке Красного пути и 1-й Затонской. Сделать это можно, когда на светофоре загорится разрешающий сигнал допсекции.

В прошлом году на этом участке дороги по улице Красный путь часто случались аварии: за 12 месяцев было 6 ДТП с 9 пострадавшими. Поэтому дорожный участок и признали местом концентрации ДТП.

Ранее Город55 писал о перекрытии участка улицы Рабиновича. Неудобства из-за стройки придется терпеть до лета следующего года.

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#Юлия Истомина#Транспорт#Дороги#Омск#Водитель#Новости#Движение
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