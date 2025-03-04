Опасное место: омским водителям запретили разворот на участке улицы Красный путь

Posted 4 марта, 06:37
Published 4 марта, 06:37
Modified 4 марта, 06:39
Updated 4 марта, 06:39
В Омске ради минимизации создания аварийных ситуаций решили внести изменения в правила дорожного движения на улице Красный путь. По словам мэра Сергея Шелеста, теперь водителям нельзя будет разворачиваться в районе здания по адресу Красный путь, 127 во время следования в направлении улицы Березовая.
О запрете участников дорожного движения оповещает установленный соответствующий знак 4.1.1. Возможность безопасно развернуться у водителей будет на регулируемом перекрестке Красного пути и 1-й Затонской. Сделать это можно, когда на светофоре загорится разрешающий сигнал допсекции.
В прошлом году на этом участке дороги по улице Красный путь часто случались аварии: за 12 месяцев было 6 ДТП с 9 пострадавшими. Поэтому дорожный участок и признали местом концентрации ДТП.
Ранее Город55 писал о перекрытии участка улицы Рабиновича. Неудобства из-за стройки придется терпеть до лета следующего года.