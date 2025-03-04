Омскую область ждут сильные туманы и потепление до +1: изучаем прогноз на две недели

В понедельник, 10 марта, температура воздуха будет еще около -13 градусов, однако 11 марта поднимется до -1 градуса. С 12 по 14 марта прогнозируют в пределах -1… -4 градусов, а 15 и 16 марта — до 0… +1 градуса. Также в воскресенье в регионе будет туманно и днем, и вечером. Такой же прогноз и на 17 марта.