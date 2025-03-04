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Posted 4 марта, 08:25

Published 4 марта, 08:25

Modified 4 марта, 08:27

Updated 4 марта, 08:27

Изучили прогноз на 14 дней

Омскую область ждут сильные туманы и потепление до +1: изучаем прогноз на две недели

4 марта 2025, 08:25
Фото: 1MI. Изучили прогноз на 14 дней
В марте ожидается обманчивая и переменчивая погода.

По данным сервиса Ventusky, ближайшие две недели в Омской области будет достаточно снежно. При этом уже на следующей неделе в регионе обещают весеннее потепление. Однако завтра, 5 марта, похолодает до -12 градусов, с 6-го по 9-е будет в пределах -4… -12 градусов.

В понедельник, 10 марта, температура воздуха будет еще около -13 градусов, однако 11 марта поднимется до -1 градуса. С 12 по 14 марта прогнозируют в пределах -1… -4 градусов, а 15 и 16 марта — до 0… +1 градуса. Также в воскресенье в регионе будет туманно и днем, и вечером. Такой же прогноз и на 17 марта.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что в преддверии Международного женского дня, 8 Марта, жителей Омской области ждет ветреная и снежная погода.

На Омскую область обрушится мощный трехдневный снегопад
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Потепление#Туман#Температура#Прогноз#Международный женский день
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