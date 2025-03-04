Омскую область ждут сильные туманы и потепление до +1: изучаем прогноз на две недели

Posted 4 марта, 08:25
Published 4 марта, 08:25
Modified 4 марта, 08:27
Updated 4 марта, 08:27
По данным сервиса Ventusky, ближайшие две недели в Омской области будет достаточно снежно. При этом уже на следующей неделе в регионе обещают весеннее потепление. Однако завтра, 5 марта, похолодает до -12 градусов, с 6-го по 9-е будет в пределах -4… -12 градусов.
В понедельник, 10 марта, температура воздуха будет еще около -13 градусов, однако 11 марта поднимется до -1 градуса. С 12 по 14 марта прогнозируют в пределах -1… -4 градусов, а 15 и 16 марта — до 0… +1 градуса. Также в воскресенье в регионе будет туманно и днем, и вечером. Такой же прогноз и на 17 марта.
Ранее мы писали, что в преддверии Международного женского дня, 8 Марта, жителей Омской области ждет ветреная и снежная погода.