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Posted 4 марта, 13:29

Published 4 марта, 13:29

Modified 4 марта, 13:55

Updated 4 марта, 13:55

Омич с камнем напал на салоны сотовой связи: вора разыскивает полиция

Омич с камнем напал на салоны сотовой связи: вора разыскивает полиция

4 марта 2025, 13:29
Фото: 1MI.
Омич разбивал камнем витрины и уносил с собой телефоны.

Омская полиция начала поиски Константина Гостева, который подозревается в похищении телефонов из салонов сотовой связи. В нескольких из них действия омича попали на камеры видеонаблюдения: на записях видно, как нарушитель забегает в помещение, разбивает витрину камнем и достает смартфоны, после чего убегает.

«Если вам известно местонахождение Гостева К.В., сообщите в полицию по телефонам 8-913-638-21-02, 8-999-456-95-02 или 102», — обратились к омичам в полиции.

Напомним, что недавно в Омске задержали мужчину, который переоделся во врача, чтобы украсть борсетку у пациента.

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