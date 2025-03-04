Омич с камнем напал на салоны сотовой связи: вора разыскивает полиция

Омская полиция начала поиски Константина Гостева, который подозревается в похищении телефонов из салонов сотовой связи. В нескольких из них действия омича попали на камеры видеонаблюдения: на записях видно, как нарушитель забегает в помещение, разбивает витрину камнем и достает смартфоны, после чего убегает.