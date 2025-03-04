Омич с камнем напал на салоны сотовой связи: вора разыскивает полиция

Posted 4 марта, 13:29
Published 4 марта, 13:29
Modified 4 марта, 13:55
Updated 4 марта, 13:55
Омская полиция начала поиски Константина Гостева, который подозревается в похищении телефонов из салонов сотовой связи. В нескольких из них действия омича попали на камеры видеонаблюдения: на записях видно, как нарушитель забегает в помещение, разбивает витрину камнем и достает смартфоны, после чего убегает.
«Если вам известно местонахождение Гостева К.В., сообщите в полицию по телефонам 8-913-638-21-02, 8-999-456-95-02 или 102», — обратились к омичам в полиции.
Напомним, что недавно в Омске задержали мужчину, который переоделся во врача, чтобы украсть борсетку у пациента.