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Posted 4 марта, 12:51

Published 4 марта, 12:51

Modified 4 марта, 12:51

Updated 4 марта, 12:51

Омичи смогут уехать в Крым на майских праздниках

Омичи смогут уехать в Крым на майских праздниках: сколько будут стоить билеты

4 марта 2025, 12:51
Фото: 1MI. Омичи смогут уехать в Крым на майских праздниках
Добраться до Крыма из Омска на поезде обойдется минимум в 11 814 рублей.

В майские праздники из Омска можно будет уехать на поезде в Крым, билеты доступны для покупки уже сейчас. Даты отправления поезда с омского вокзала — 27, 30 апреля или 4, 7 мая, время в пути составит 3 дня 5 часов и 1 минуту.

Пока билеты на это направление не пользуются большим спросом, но и времени до конца апреля еще достаточно. Стоимость места в плацкартном вагоне начинается от 11,8 тысяч рублей, полка в купе обойдется минимум в 17,6 тысяч, максимум — в 22,3 тысячи.

Напомним, что в Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч, рейсы будет выполнять авиакомпания AZUR Air, полетная программа начнет действовать с 26 апреля.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Поезд#Новости#Путешествие#Билет на поезд#Пассажирский поезд
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