Омичи смогут уехать в Крым на майских праздниках: сколько будут стоить билеты

Posted 4 марта, 12:51
Published 4 марта, 12:51
Modified 4 марта, 12:51
Updated 4 марта, 12:51
В майские праздники из Омска можно будет уехать на поезде в Крым, билеты доступны для покупки уже сейчас. Даты отправления поезда с омского вокзала — 27, 30 апреля или 4, 7 мая, время в пути составит 3 дня 5 часов и 1 минуту.
Пока билеты на это направление не пользуются большим спросом, но и времени до конца апреля еще достаточно. Стоимость места в плацкартном вагоне начинается от 11,8 тысяч рублей, полка в купе обойдется минимум в 17,6 тысяч, максимум — в 22,3 тысячи.
Напомним, что в Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч, рейсы будет выполнять авиакомпания AZUR Air, полетная программа начнет действовать с 26 апреля.