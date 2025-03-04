Омичи смогут уехать в Крым на майских праздниках: сколько будут стоить билеты

Пока билеты на это направление не пользуются большим спросом, но и времени до конца апреля еще достаточно. Стоимость места в плацкартном вагоне начинается от 11,8 тысяч рублей, полка в купе обойдется минимум в 17,6 тысяч, максимум — в 22,3 тысячи.