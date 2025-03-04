Омичи готовы платить больше, но не все попадают в цель: рейтинг подарков на 8 марта

Что касается расходов, омичи готовы потратить в среднем около 7 тысяч рублей на один подарок. Однако женщины считают, что хороший подарок должен стоить около 3,9 тысяч рублей. Больше всего мужчин (35%) планируют потратить от 1 до 3 тысяч рублей, еще 11% — от 3 до 5 тысяч рублей.