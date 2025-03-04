Омичи готовы платить больше, но не все попадают в цель: рейтинг подарков на 8 марта

Posted 4 марта, 08:09
Published 4 марта, 08:09
Modified 4 марта, 08:14
Updated 4 марта, 08:14
Перед 8 Марта аналитики Авито провели опрос среди жителей Омска, чтобы выяснить, что мужчины собираются подарить своим близким, а чего на самом деле хотят женщины. Интересный факт: большинство мужчин готовы потратить на подарок больше, чем, по мнению женщин, стоит хороший презент. Однако не все подарки окажутся удачными.
Что хотят женщины
В этом году цветы — самый желанный подарок. Около 18% женщин мечтают получить букет на 8 Марта, и 41% мужчин, похоже, угадали с выбором, собираясь преподнести именно цветы. Также 11% женщин ждут денежный подарок, и 28% мужчин готовы подарить деньги.
Вторая популярная категория — косметика и парфюмерия. 35% мужчин планируют выбрать именно такие подарки, в то время как 11% женщин также считают это отличным вариантом. В пользу ювелирных украшений сделали выбор 17% омичей.
Подарки, которые могут разочаровать
Но не все подарки будут оценены по достоинству. Женщины не хотят получать на 8 Марта товары для уюта дома, книги или вещи для творчества — такие презенты оказались в списке самых нежеланных.
Например, товары для уюта дома попали в топ подарков, которые планируют подарить мужчины, но 15% женщин считают такие вещи плохим выбором. Еще 11% не хотят получать книги, а 7% — бытовую технику. При этом 4% мужчин все же планируют подарить кухонные приборы.
Бюджет на подарки
Что касается расходов, омичи готовы потратить в среднем около 7 тысяч рублей на один подарок. Однако женщины считают, что хороший подарок должен стоить около 3,9 тысяч рублей. Больше всего мужчин (35%) планируют потратить от 1 до 3 тысяч рублей, еще 11% — от 3 до 5 тысяч рублей.
Как выбирают подарки
По опросу, 57% мужчин уверены, что женщины любят сюрпризы, поэтому они не собираются заранее спрашивать, что им нужно. Только 9% опрошенных решат узнать, что именно хочет получить их любимая. 13% мужчин будут выбирать подарок вместе с женщинами, а 7% обратятся за советом к родным и близким.
Отметим, 15% мужчин убеждены, что подарок может быть любым, потому что главное — внимание. Ранее стало известно о незаконной партии из 2,5 тысяч тюльпанов.