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Posted 4 марта, 07:01

Published 4 марта, 07:01

Modified 4 марта, 07:03

Updated 4 марта, 07:03

Прокатиться на аттракционах в парке не получится

Никаких развлечений: из-за крупной аварии временно перестал работать омский парк

4 марта 2025, 07:01
Фото: gorod55.ru. Прокатиться на аттракционах в парке не получится

Работу в популярном омском парке парализовала крупная авария на электросетях

Работает в парке «Вокруг света» на территории «Зеленого острова» только каток.

В Омске сегодня утром случилась крупная авария: без электричества остались жилые и административные здания на территории Советского и Центрального округа.

Повреждение на электросетях внесло коррективы и в работу парка «Вокруг света», который находится на территории «Зеленого острова». На время устранения аварии не работают все аттракционы. В качестве развлекательных вариантов посетителям парка доступен только каток.

Представители «Вокруг света» сообщили, что надеются на скорейшее восстановление электричества.

А в компании «Россети Сибирь» нашему изданию сообщили, что уже устранили повреждение, теперь электроснабжение должно вернуться каждому потребителю, который подключен к их сетям.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Отключение электричества#Новости#Аттракцион#Отключение#Коммунальная авария#Парк вокруг света
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