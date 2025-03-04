Никаких развлечений: из-за крупной аварии временно перестал работать омский парк

Posted 4 марта, 07:01
Published 4 марта, 07:01
Modified 4 марта, 07:03
Updated 4 марта, 07:03
В Омске сегодня утром случилась крупная авария: без электричества остались жилые и административные здания на территории Советского и Центрального округа.
Повреждение на электросетях внесло коррективы и в работу парка «Вокруг света», который находится на территории «Зеленого острова». На время устранения аварии не работают все аттракционы. В качестве развлекательных вариантов посетителям парка доступен только каток.
Представители «Вокруг света» сообщили, что надеются на скорейшее восстановление электричества.
А в компании «Россети Сибирь» нашему изданию сообщили, что уже устранили повреждение, теперь электроснабжение должно вернуться каждому потребителю, который подключен к их сетям.