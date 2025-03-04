Названы адреса, которые закрепили за новой школой в омских Кузьминках: список

Posted 4 марта, 10:49
Published 4 марта, 10:49
Modified 4 марта, 10:51
Updated 4 марта, 10:51
С 1 сентября 2025 года в омском микрорайоне «Прибрежный» на Левом берегу откроется новый химико-технологический лицей на 1122 места. Накануне, региональное министерство образования закрепило за новым учреждением адреса жилых домов, которые относятся к его зоне обслуживания.
В список вошли здания на бульваре М. М. Кузьмина, улицах Крупской, Взлетной и Шаронова. Согласно опубликованному документу за участком, который отнесут к новой школе, закреплены следующие адреса: