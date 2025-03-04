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Posted 4 марта, 10:49

Published 4 марта, 10:49

Modified 4 марта, 10:51

Updated 4 марта, 10:51

Стало известно, кого примут в новый лицей в Кузьминках

Названы адреса, которые закрепили за новой школой в омских Кузьминках: список

4 марта 2025, 10:49
Фото: gorod55.ru. Стало известно, кого примут в новый лицей в Кузьминках
Омичи были встревожены, что из закрепленных территорий исключат улицу Шаронова. Но этого не произошло.

С 1 сентября 2025 года в омском микрорайоне «Прибрежный» на Левом берегу откроется новый химико-технологический лицей на 1122 места. Накануне, региональное министерство образования закрепило за новым учреждением адреса жилых домов, которые относятся к его зоне обслуживания.

В список вошли здания на бульваре М. М. Кузьмина, улицах Крупской, Взлетной и Шаронова. Согласно опубликованному документу за участком, который отнесут к новой школе, закреплены следующие адреса:

  • Бульвар М. М. Кузьмина 13, 15, 17, 21, 23, 27;
  • Улица Крупской 13а, 13/1,13/3, 13/4, 14, 14 (корпуса с первого по пятый);
  • Улица Взлетная 9а, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 15.
  • Улица Б. Г. Шаронова 19, 21, 23, 25, 27.
Распоряжение минобра Омской области
Распоряжение минобра Омской области
Распоряжение минобра Омской области

Напомним, ранее стало известно, что лицей в Кузьминках возглавит экс-глава депобра Лариса Ефимова.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Школа#Кузьминки#Лицей#Адреса#Лариса Ефимова
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