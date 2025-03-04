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Posted 4 марта, 07:25

Published 4 марта, 07:25

Modified 4 марта, 07:29

Updated 4 марта, 07:29

В Омской районе жестоко избили студента

Избиение подростка в омском селе Усть-Заостровка: прокуратура начала проверку

4 марта 2025, 07:25
Фото: Изображение Midjourney. В Омской районе жестоко избили студента

Прокуратура начала проверку после жестокого избиения подростка в Усть-Заостровке

17-летнего студента избили за общение с девушкой.

Прокуратура Омского района начала проверку по факту избиения несовершеннолетнего студента в селе Усть-Заостровка за общение с девушкой. Напомним, видео появилось в социальных сетях, делом также заинтересовалась омская полиция.

Ведомство проверит, как в районе занимаются профилактикой правонарушений среди подростков, а также как работает местный техникум, в которой учатся 17-летние подростки. Если выяснится, что есть основания для дальнейших действий, прокуратура примет меры.

Ранее стало известно, кто участвовал в конфликте. В ближайшее время будет проведена экспертиза, чтобы узнать, насколько серьезны травмы. После этого решат, возбуждать ли уголовное дело.

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#Риана Дязанцева#Происшествия#Драка#Полиция#Омск#Прокуратура#Избиение#Правонарушения#Несовершеннолетние
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