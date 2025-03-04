Избиение подростка в омском селе Усть-Заостровка: прокуратура начала проверку

Posted 4 марта, 07:25
Published 4 марта, 07:25
Modified 4 марта, 07:29
Updated 4 марта, 07:29
Прокуратура Омского района начала проверку по факту избиения несовершеннолетнего студента в селе Усть-Заостровка за общение с девушкой. Напомним, видео появилось в социальных сетях, делом также заинтересовалась омская полиция.
Ведомство проверит, как в районе занимаются профилактикой правонарушений среди подростков, а также как работает местный техникум, в которой учатся 17-летние подростки. Если выяснится, что есть основания для дальнейших действий, прокуратура примет меры.
Ранее стало известно, кто участвовал в конфликте. В ближайшее время будет проведена экспертиза, чтобы узнать, насколько серьезны травмы. После этого решат, возбуждать ли уголовное дело.