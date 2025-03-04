«Граница закрыта»: из Омской области не дали вывезти 110 тонн сомнительной картошки

Posted 4 марта, 07:57
Published 4 марта, 07:57
Modified 4 марта, 16:07
Updated 4 марта, 16:07
Из Омской области не дали вывезти в Узбекистан 110 тонн картофеля. Партии, как сообщили в региональном Россельхознадзоре, задержали на контрольном посту «Черлакский» 28 февраля.
Картофель перевозили с целым рядом нарушений:
В связи с этим транспорт с картофелем решили вернуть на территорию РФ. Перевозчику предстоит устранить выявленные нарушения. Также его привлекут к административной ответственности по факту нарушения порядка вывоза подкарантинной продукции.
Это не единственный случай, когда в страны Средней Азии пытались незаконно вывезти подкарантинные грузы. С начала года было 21 такое нарушение, в результате которых задержали около 190 тонн продукции и более 4,6 тысяч единиц товара.