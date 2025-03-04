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Posted 4 марта, 07:57

Published 4 марта, 07:57

Modified 4 марта, 16:07

Updated 4 марта, 16:07

Пять партий картофеля направлялась в Узбикистан

«Граница закрыта»: из Омской области не дали вывезти 110 тонн сомнительной картошки

4 марта 2025, 07:57
Фото: 1MI. Пять партий картофеля направлялась в Узбикистан

Из Омской области не разрешили вывезти 110 тонн подозрительного картофеля

К партиям популярного продукта и перевозчику у инспекторов Россельхознадзора возникло немало вопросов.

Из Омской области не дали вывезти в Узбекистан 110 тонн картофеля. Партии, как сообщили в региональном Россельхознадзоре, задержали на контрольном посту «Черлакский» 28 февраля.

Картофель перевозили с целым рядом нарушений:

  • Отсутствие обязательной маркировки продукции;
  • Недействительные фитосанитарные сертификаты;
  • Отсутствие декларации о соответствии изготовителя.
110 тонн картофеля, которые пытались вывезти из Омской области
110 тонн картофеля, которые пытались вывезти из Омской области
110 тонн картофеля, которые пытались вывезти из Омской области
110 тонн картофеля, которые пытались вывезти из Омской области. Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

В связи с этим транспорт с картофелем решили вернуть на территорию РФ. Перевозчику предстоит устранить выявленные нарушения. Также его привлекут к административной ответственности по факту нарушения порядка вывоза подкарантинной продукции.

Это не единственный случай, когда в страны Средней Азии пытались незаконно вывезти подкарантинные грузы. С начала года было 21 такое нарушение, в результате которых задержали около 190 тонн продукции и более 4,6 тысяч единиц товара.

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#Юлия Истомина#Общество#Омская область#Россельхознадзор#Продукты#Новости#Картофель#Узбекистан
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