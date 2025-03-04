«Газпромнефть-СМ» развивает стандарты диагностики промышленной техники

Posted 4 марта, 06:25
Published 4 марта, 06:25
Modified 4 марта, 06:25
Updated 4 марта, 06:25
В рамках образовательной программы, разработанной совместно с преподавателями ведущих российских вузов, специалисты G-Profi Expert Center проходят углубленное обучение методам анализа и обслуживания оборудования.
Программа включает теоретическую и практическую подготовку, особое внимание уделяется применению высокоточных диагностических инструментов. Специалисты изучают работу с ИК-спектрометром, рентгенофлуоресцентным спектрометром и вискозиметром, которые позволяют прогнозировать степень износа оборудования и выявлять потенциальные неисправности на ранних стадиях.
«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ регулярно делятся своим опытом с коллегами и будущими профессионалами на научных конференциях, отраслевых форумах, лекциях в учебных заведениях», — отмечает генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
Он подчеркивает, что передача знаний и внедрение современных образовательных методик повышают эффективность диагностики и способствуют формированию профессионального сообщества.
Развитие стандартов диагностики помогает предприятиям повышать надежность оборудования, снижать затраты на его обслуживание и минимизировать риски простоев. Такой подход укрепляет позиции «Газпромнефть-СМ» как технологического лидера отрасли и позволяет формировать новую культуру технического контроля.