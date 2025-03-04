«Газпромнефть-СМ» развивает стандарты диагностики промышленной техники

Программа включает теоретическую и практическую подготовку, особое внимание уделяется применению высокоточных диагностических инструментов. Специалисты изучают работу с ИК-спектрометром, рентгенофлуоресцентным спектрометром и вискозиметром, которые позволяют прогнозировать степень износа оборудования и выявлять потенциальные неисправности на ранних стадиях.