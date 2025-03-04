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Posted 4 марта, 06:25

Published 4 марта, 06:25

Modified 4 марта, 06:25

Updated 4 марта, 06:25

«Газпромнефть-СМ» развивает стандарты диагностики промышленной техники

«Газпромнефть-СМ» развивает стандарты диагностики промышленной техники

4 марта 2025, 06:25
Фото: Станислав Тен.
«Газпромнефть — смазочные материалы» продолжает внедрять единые стандарты диагностики техники, делая технический контроль более точным и эффективным.

В рамках образовательной программы, разработанной совместно с преподавателями ведущих российских вузов, специалисты G-Profi Expert Center проходят углубленное обучение методам анализа и обслуживания оборудования.

Программа включает теоретическую и практическую подготовку, особое внимание уделяется применению высокоточных диагностических инструментов. Специалисты изучают работу с ИК-спектрометром, рентгенофлуоресцентным спектрометром и вискозиметром, которые позволяют прогнозировать степень износа оборудования и выявлять потенциальные неисправности на ранних стадиях.

«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ регулярно делятся своим опытом с коллегами и будущими профессионалами на научных конференциях, отраслевых форумах, лекциях в учебных заведениях», — отмечает генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он подчеркивает, что передача знаний и внедрение современных образовательных методик повышают эффективность диагностики и способствуют формированию профессионального сообщества.

Развитие стандартов диагностики помогает предприятиям повышать надежность оборудования, снижать затраты на его обслуживание и минимизировать риски простоев. Такой подход укрепляет позиции «Газпромнефть-СМ» как технологического лидера отрасли и позволяет формировать новую культуру технического контроля.

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#Омск#Промышленность#Новости#Предприятие#Оборудование#Газпромнефть-СМ
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