Еще чуть-чуть и вымрут: названы самые малочисленные деревни Омской области

Posted 4 марта, 03:30
Published 4 марта, 03:30
Modified 4 марта, 03:30
Updated 4 марта, 03:30
В Омскстате Городу55 назвали количество малонаселенных пунктов в регионе. Как следует из ответа ведомства на официальный запрос, в Омской области насчитывается 570 деревень и сел, в которых проживает менее 100 человек. Из них, по данным Всероссийской переписи населения:
В семи районах Омской области есть населенные пункты, в которых живет только один человек. К таким относятся:
В 24 районах Омской области, по информации статистиков, есть заброшенные деревни, которые остались без населения. Большинство из них находится на севере региона — Тарском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.
Ранее, напомним, мы рассказывали, что Омск занял 13 строчку среди городов-миллионников. Население города составляет 1 104 485 человек.