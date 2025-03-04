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Posted 4 марта, 03:30

Published 4 марта, 03:30

Modified 4 марта, 03:30

Updated 4 марта, 03:30

Насчитывается почти 6 сотен населенных пунктов, где живет меньше 100 человек

Еще чуть-чуть и вымрут: названы самые малочисленные деревни Омской области

4 марта 2025, 03:30
Фото: 1MI. Насчитывается почти 6 сотен населенных пунктов, где живет меньше 100 человек

Статистики назвали самые малочисленные населенные пункты Омской области

В регионе также есть населенные пункты без населения. Таких насчитали сразу 59.

В Омскстате Городу55 назвали количество малонаселенных пунктов в регионе. Как следует из ответа ведомства на официальный запрос, в Омской области насчитывается 570 деревень и сел, в которых проживает менее 100 человек. Из них, по данным Всероссийской переписи населения:

  • 56 деревень — численность менее 6 человек;
  • 52 деревни — численность от 6 до 10 человек;
  • 104 деревни — численность от 11 до 25 человек;
  • 143 деревни — численность от 26 до 50 человек;
  • 215 деревень — численность от 51 до 99 человек.

В семи районах Омской области есть населенные пункты, в которых живет только один человек. К таким относятся:

  • Аул Омар (Исилькульский район);
  • Железнодорожный остановочный пункт 2826 км (Калачинский район);
  • Аул Дюсетай (Москаленский район);
  • Деревня Кордон Бергамак (Муромцевский район);
  • Деревня Успенка (Седельниковский район);
  • Деревня Атачка (Тарский район);
  • Деревня Доронино (Тевризский район);
  • Деревня Крутоярка (Тевризский район).

В 24 районах Омской области, по информации статистиков, есть заброшенные деревни, которые остались без населения. Большинство из них находится на севере региона — Тарском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что Омск занял 13 строчку среди городов-миллионников. Население города составляет 1 104 485 человек.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омская область#Статистика#Новости#Население#Деревня#Населенные пункты
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