Еще чуть-чуть и вымрут: названы самые малочисленные деревни Омской области

В Омскстате Городу55 назвали количество малонаселенных пунктов в регионе. Как следует из ответа ведомства на официальный запрос, в Омской области насчитывается 570 деревень и сел, в которых проживает менее 100 человек. Из них, по данным Всероссийской переписи населения: