Экс-руководитель «Авангарда» Крылов заявил, что Омск — претендент на Кубок Гагарина

Posted 4 марта, 11:11
Published 4 марта, 11:11
Modified 4 марта, 11:11
Updated 4 марта, 11:11
Бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о впечатлениях после посещения матча омской команды со «Спартаком». Менеджер поделился, что был очень рад видеть некоторых игроков и добавил, что в нынешней форме «ястребы» могут бороться за Кубок Гагарина.
«Они большие молодцы. Видно, что у команды есть структура. Там есть руководители, собран сильный тренерский штаб. Люди знают, что делают на площадке. Большие мастера. „Авангард“ — претендент на Кубок Гагарина. Я искренне порадовался за команду и тому, что они показали такую интересную игру», — передает слова Крылова «Матч ТВ».
Напомним, что Александр Крылов задумался над возвращением в КХЛ. Один из клубов, в котором может оказаться именитый менеджер, — китайский «Куньлунь».