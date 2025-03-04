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Posted 4 марта, 11:11

Published 4 марта, 11:11

Modified 4 марта, 11:11

Updated 4 марта, 11:11

Александр Крылов

Экс-руководитель «Авангарда» Крылов заявил, что Омск — претендент на Кубок Гагарина

4 марта 2025, 11:11
Фото: ХК «Авангард». Александр Крылов
Александр Крылов отметил, что у команды есть структура и сильный тренерский штаб.

Бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о впечатлениях после посещения матча омской команды со «Спартаком». Менеджер поделился, что был очень рад видеть некоторых игроков и добавил, что в нынешней форме «ястребы» могут бороться за Кубок Гагарина.

«Они большие молодцы. Видно, что у команды есть структура. Там есть руководители, собран сильный тренерский штаб. Люди знают, что делают на площадке. Большие мастера. „Авангард“ — претендент на Кубок Гагарина. Я искренне порадовался за команду и тому, что они показали такую интересную игру», — передает слова Крылова «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Крылов задумался над возвращением в КХЛ. Один из клубов, в котором может оказаться именитый менеджер, — китайский «Куньлунь».

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