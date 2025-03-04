Экс-руководитель «Авангарда» Крылов заявил, что Омск — претендент на Кубок Гагарина

Бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о впечатлениях после посещения матча омской команды со «Спартаком». Менеджер поделился, что был очень рад видеть некоторых игроков и добавил, что в нынешней форме «ястребы» могут бороться за Кубок Гагарина.