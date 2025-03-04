Беспощадность под камерой: омичи ищут женщину, оставившую кошку у ветклиники

Posted 4 марта, 03:09
Published 4 марта, 03:09
Modified 4 марта, 04:10
Updated 4 марта, 04:10
Жители Омска возмущены случаем жестокого обращения с животными и просят помочь найти женщину, которая выбросила домашнюю кошку. Инцидент произошел вечером 28 февраля: неизвестная оставила испуганное животное на крыльце ветеринарной клиники, когда уже стемнело и заведение не работало.
В сообществе ВКонтакте «О чем говорят в Омске» распространились видео с камер наблюдения, на которых видно женщину, оставляющую кошку. Горожан просят помочь в ее опознании.
Также предполагается, что кошка по кличке Лиза могла принадлежать недавно умершему человеку. Есть версия, что бывший владелец животного мог проживать в районе улиц Октябрьская, Яковлева, Герцена и других соседних кварталов. Сообщается, что на данный момент заявление о происшествии уже подано в полицию. Напомним, недавно в Омске случилась похожая ситуация: омич выкинул собаку из машины в частном секторе и уехал.