Беспощадность под камерой: омичи ищут женщину, оставившую кошку у ветклиники

Также предполагается, что кошка по кличке Лиза могла принадлежать недавно умершему человеку. Есть версия, что бывший владелец животного мог проживать в районе улиц Октябрьская, Яковлева, Герцена и других соседних кварталов. Сообщается, что на данный момент заявление о происшествии уже подано в полицию. Напомним, недавно в Омске случилась похожая ситуация: омич выкинул собаку из машины в частном секторе и уехал.