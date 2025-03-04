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Posted 4 марта, 18:58

Published 4 марта, 18:58

Modified 4 марта, 19:00

Updated 4 марта, 19:00

«Авангард» забрал два очка в матче

«Авангард» в овертайме обыграл аутсайдера Западной конференции — ХК «Сочи»

4 марта 2025, 18:58
Фото: ХК Авангард. «Авангард» забрал два очка в матче
«Ястребы» победили со счетом 3:2. У омичей отличились Наиль Якупов, Иван Игумнов и Рид Буше. Для «Авангарда» это девятая победа подряд.

Омский «Авангард» сегодня, 4 марта, провел на выезде матч против ХК «Сочи». «Ястребы» победили со счетом 3:2. Матч завершился в дополнительное время.

В начале первого периода команды обменялись опасными атаками. На 8-й минуте у «Сочи» за выброс шайбы удалился Сергей Попов. «Ястребы» реализовали большинство. Отличился Наиль Якупов, передачи отдали Иван Игумнов и Алекс Грант. Больше заброшенных шайб в первом периоде не было. Команды отправились на перерыв.

Ворота «Авангарда» защищал Михаил Бердин
Ворота «Авангарда» защищал Михаил Бердин. Фото: ХК Авангард

Во втором игровом отрезке обошлось без заброшенных шайб. Да и опасных моментов команды не создали. «Авангард» нанес 16 бросков по воротам Никиты Тулинова, однако они не стали проблемой для голкипера «сочинцев». Игра хозяев площадки в атаке оставляла желать лучшего — 4 броска по воротам за период.

На 4-й минуте третьего периода «Сочи» сравняли — 1:1. Шайбу в ворота Михаила Бердина забил Уильям Биттен. Ассисты — у Данила Мокрушева и Александра Хохлачева. В середине периода у «Сочи» за задержку соперника малый штраф получил Василий Мачулин. «Ястребы» вновь реализовали большинство. Шайбу забросил Иван Игумнов. Но почти сразу хозяева площадки сравняли счет. Отличился Александр Яремчук, который ранее выступал за «Авангард».

Основное время завершилось вничью и игра перешла в овертайм. В дополнительной пятиминутке ХК «Сочи» получил штаф за нарушение численного состава, а «ястреб» Рид Буше поставил точку в матче. Для «Авангарда» это девятая победа подряд.

Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов. Фото: ХК Авангард

Статистика матча:

  • Броски: 40-71;
  • Броски в створ: 20-38;
  • Голы: 2-3;
  • Вбрасывания: 47-23;
  • Блокированные броски: 14-6;
  • Силовые приемы: 25-49;
  • Отборы: 4-11;
  • Потери: 9-9;
  • Перехваты: 7-9;
  • Время в атаке: 08:34–12:48;
  • Штраф: 6-2.

Следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 6 марта, в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

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