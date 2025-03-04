«Авангард» в овертайме обыграл аутсайдера Западной конференции — ХК «Сочи»

Во втором игровом отрезке обошлось без заброшенных шайб. Да и опасных моментов команды не создали. «Авангард» нанес 16 бросков по воротам Никиты Тулинова, однако они не стали проблемой для голкипера «сочинцев». Игра хозяев площадки в атаке оставляла желать лучшего — 4 броска по воротам за период.