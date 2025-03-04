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Posted 4 марта, 12:26

Published 4 марта, 12:26

Modified 4 марта, 13:07

Updated 4 марта, 13:07

Омск накрыли километровые пробки

«А можно как-то побыстрее?!»: омичи застряли в серьезных пробках в вечерний час пик

4 марта 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. Омск накрыли километровые пробки
Заторы образовались на центральных улицах, на Левом берегу и в других частях города.

Во вторник вечером омичи традиционно застряли в пробках. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, в некоторых частях города заторы достигают 7 баллов.

В вечерний час-пик проблемы с движением образовались на улицах Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, также в «бордовый» цвет окрашена улица Шебалдина. В Октябрьском округе из-за аварии «встала» улица Кирова.

«А можно как-то побыстрее?!», — недовольно пишут омичи.

Еще одно ДТП случилось на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников, из-за него пробки образовались на улице Заозерной и проспекте Мира. Заторы также застали жителей Левобережья, проблемы возникли на улицах Лукашевича, Конева, 70 лет Октября и Перелета.

Пробки в Омске
Пробки в Омске. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что недавно омским водителям запретили разворот на участке улицы Красный путь, такое решение в мэрии объяснили попыткой минимизировать аварийные ситуации.

Появились кадры с места жуткого ДТП с пассажирским автобусом на Левобережье Омска
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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