«А можно как-то побыстрее?!»: омичи застряли в серьезных пробках в вечерний час пик

Posted 4 марта, 12:26
Published 4 марта, 12:26
Modified 4 марта, 13:07
Updated 4 марта, 13:07
Во вторник вечером омичи традиционно застряли в пробках. По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, в некоторых частях города заторы достигают 7 баллов.
В вечерний час-пик проблемы с движением образовались на улицах Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, также в «бордовый» цвет окрашена улица Шебалдина. В Октябрьском округе из-за аварии «встала» улица Кирова.
«А можно как-то побыстрее?!», — недовольно пишут омичи.
Еще одно ДТП случилось на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников, из-за него пробки образовались на улице Заозерной и проспекте Мира. Заторы также застали жителей Левобережья, проблемы возникли на улицах Лукашевича, Конева, 70 лет Октября и Перелета.
Напомним, что недавно омским водителям запретили разворот на участке улицы Красный путь, такое решение в мэрии объяснили попыткой минимизировать аварийные ситуации.