«А можно как-то побыстрее?!»: омичи застряли в серьезных пробках в вечерний час пик

Еще одно ДТП случилось на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников, из-за него пробки образовались на улице Заозерной и проспекте Мира. Заторы также застали жителей Левобережья, проблемы возникли на улицах Лукашевича, Конева, 70 лет Октября и Перелета.