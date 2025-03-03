Зима не собирается уходить: омичей ждут морозы и гололедица в ближайшие дни

Ночь: ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, а при прояснении может опуститься до -20… -25 градусов. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах — гололедица. В некоторых районах также могут наблюдаться изморозь и туман. В дневное время облачность останется с прояснениями, температура воздуха будет от -4 до -9 градусов. Прогнозируется небольшой снег и гололедица на дорогах.