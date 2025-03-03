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Posted 3 марта, 06:39

Published 3 марта, 06:39

Modified 3 марта, 06:48

Updated 3 марта, 06:48

Прогноз погоды на 4–6 марта в Омской области

Зима не собирается уходить: омичей ждут морозы и гололедица в ближайшие дни

3 марта 2025, 06:39
Фото: 1MI. Прогноз погоды на 4–6 марта в Омской области

Весна в Омской области пришла с резким похолоданием до -25 градусов

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на 4–6 марта.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на предстоящие весенние дни.

4 марта

Ночь: погода будет переменчивой, с облачностью. Температура воздуха составит от -17 до -22 градусов, а местами будет до -11… -16 градусов. Осадков не предсказывается, однако в некоторых районах возможен туман и изморозь. Также на дорогах ожидается гололедица. В течение дня облачность останется переменной. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов. Местами возможен небольшой снег. Гололедица также сохранится на дорогах.

5 марта

Ночь: ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, а при прояснении может опуститься до -20… -25 градусов. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах — гололедица. В некоторых районах также могут наблюдаться изморозь и туман. В дневное время облачность останется с прояснениями, температура воздуха будет от -4 до -9 градусов. Прогнозируется небольшой снег и гололедица на дорогах.

6 марта

Ночь: погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, а в отдельных районах может опуститься до -15… -20. Ожидается небольшой снег и гололедица. Атмосферное давление будет падать. В течение дня также облачно с прояснениями. Температура воздуха будет варьироваться от -1 до -6 градусов. В некоторых районах может быть умеренный снег, а на дорогах — гололедица. Атмосферное давление продолжит снижаться.

Напомним, сегодня омичей ожидает «мягкая» погода — по данным синоптиков, температура воздуха днем достигнет -1 градуса.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прогноз погоды#Синоптики#Атмосферное давление#Обь-Иртышское УГМС#Температура воздуха
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