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Posted 3 марта, 02:52

Published 3 марта, 02:52

Modified 3 марта, 02:54

Updated 3 марта, 02:54

Рейтинг российских городов по объемам строительства: где возводят больше всего жилья, а где — меньше всего

Жилищный застой: на омича приходится меньше метра в строящихся квартирах

3 марта 2025, 02:52
Фото: 1MI. Рейтинг российских городов по объемам строительства: где возводят больше всего жилья, а где — меньше всего

Омская область оказалась в «хвосте» рейтинга по масштабам строительства

РИА Новости опубликовали рейтинг российских городов по объемам жилищного строительства на душу населения. Этот показатель отражает количество квадратных метров строящихся квартир, приходящихся на одного жителя в каждом регионе.

По данным РИА Новости, Омская область заняла в рейтинге российских городов по масштабам строительства 82 место из 100 позиций, продемонстрировав показатель в 0,53 кв. м. строящегося жилья на одного жителя. Это означает, что строительство новых квартир здесь идет довольно медленными темпами по сравнению с другими регионами. Тем не менее, этот результат позволил области обойти Кострому, где этот показатель составил 0,49 кв. м, и попасть на один уровень с Курском. Строчкой выше оказался Череповец и Псков — 0,54 кв. м.

Рейтинг российских городов по масштабам строительства
Рейтинг российских городов по масштабам строительства. Фото: РИА Новости

Первая пятерка рейтинга была занята городами с активно развивающимся жилищным строительством. Лидером стал Краснодар с показателем 4,27 кв. м. строящегося жилья на одного жителя.

В топ-5 также вошли:

  • Тюмень — 4,18 кв. м.;
  • Владивосток — 4,04 кв. м.;
  • Мытищи — 3,41 кв. м.;
  • Красногорск — 3,11 кв. м.

На противоположной стороне рейтинга оказались города, где объемы строительства жилья минимальны. Хуже всего ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где на одного жителя приходится всего 0,01 кв. м. строящихся квартир.

В пятерку аутсайдеров вошли также:

  • Нижневартовск — 0,15 кв. м на человека.;
  • Новокузнецк — 0,13 кв. м.;
  • Нижний Тагил — 0,10 кв. м.;
  • Мурманск — 0,09 кв. м.

Напомним, ранее стало известно, что в Омске планировали построить крупный микрорайон на Левом берегу, но проект оказался слишком сложным.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Новостройка#РИА Новости#Жилищное строительство
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