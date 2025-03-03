Жилищный застой: на омича приходится меньше метра в строящихся квартирах

Posted 3 марта, 02:52
Published 3 марта, 02:52
Modified 3 марта, 02:54
Updated 3 марта, 02:54
По данным РИА Новости, Омская область заняла в рейтинге российских городов по масштабам строительства 82 место из 100 позиций, продемонстрировав показатель в 0,53 кв. м. строящегося жилья на одного жителя. Это означает, что строительство новых квартир здесь идет довольно медленными темпами по сравнению с другими регионами. Тем не менее, этот результат позволил области обойти Кострому, где этот показатель составил 0,49 кв. м, и попасть на один уровень с Курском. Строчкой выше оказался Череповец и Псков — 0,54 кв. м.
Первая пятерка рейтинга была занята городами с активно развивающимся жилищным строительством. Лидером стал Краснодар с показателем 4,27 кв. м. строящегося жилья на одного жителя.
В топ-5 также вошли:
На противоположной стороне рейтинга оказались города, где объемы строительства жилья минимальны. Хуже всего ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где на одного жителя приходится всего 0,01 кв. м. строящихся квартир.
В пятерку аутсайдеров вошли также:
Напомним, ранее стало известно, что в Омске планировали построить крупный микрорайон на Левом берегу, но проект оказался слишком сложным.