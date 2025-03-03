Жилищный застой: на омича приходится меньше метра в строящихся квартирах

По данным РИА Новости, Омская область заняла в рейтинге российских городов по масштабам строительства 82 место из 100 позиций, продемонстрировав показатель в 0,53 кв. м. строящегося жилья на одного жителя. Это означает, что строительство новых квартир здесь идет довольно медленными темпами по сравнению с другими регионами. Тем не менее, этот результат позволил области обойти Кострому, где этот показатель составил 0,49 кв. м, и попасть на один уровень с Курском. Строчкой выше оказался Череповец и Псков — 0,54 кв. м.