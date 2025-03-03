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Posted 3 марта, 07:39

Published 3 марта, 07:39

Modified 3 марта, 07:41

Updated 3 марта, 07:41

Заведующую детсада в омских Нефтяниках наказали за трудоустройство иностранца

Заведующую детсада в омских Нефтяниках наказали за трудоустройство иностранца

3 марта 2025, 07:39
Фото: 1MI.
Нарушение выявили во время проведения внеплановой документарной проверки дошкольного учреждения.

В одном из омских детских садов Управление по вопросам миграции регионального УМВД выявило нарушения. Сотрудники проводили внеплановую документарную проверку в детсадом саду №77 на Магистральной в Нефтяниках, во время которой и вскрылся этот факт.

По информации издания «СуперОмск», бюджетное дошкольное образовательное учреждение нарушило установленный порядок подачи уведомления о заключении договора с иностранным гражданином. Теперь руководству детсада придется устранить выявленные нарушения.

«Досталось» и заведующей детсада №77: в отношении нее составили административный протокол из-за незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранца.

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#Юлия Истомина#Образование#Омск#Нарушения#Детский сад#Новости#Мигранты
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