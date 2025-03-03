Заведующую детсада в омских Нефтяниках наказали за трудоустройство иностранца

Posted 3 марта, 07:39
Published 3 марта, 07:39
Modified 3 марта, 07:41
Updated 3 марта, 07:41
В одном из омских детских садов Управление по вопросам миграции регионального УМВД выявило нарушения. Сотрудники проводили внеплановую документарную проверку в детсадом саду №77 на Магистральной в Нефтяниках, во время которой и вскрылся этот факт.
По информации издания «СуперОмск», бюджетное дошкольное образовательное учреждение нарушило установленный порядок подачи уведомления о заключении договора с иностранным гражданином. Теперь руководству детсада придется устранить выявленные нарушения.
«Досталось» и заведующей детсада №77: в отношении нее составили административный протокол из-за незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранца.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, работают ли в Омске педагогами участники СВО.