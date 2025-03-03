Вытащил из автобуса на улицу: омич избил студента на остановке в Нефтяниках

Posted 3 марта, 10:57
Published 3 марта, 10:57
Modified 3 марта, 10:59
Updated 3 марта, 10:59
Сегодня в соцсетях распространилось видео с конфликтом двух омичей на остановке общественного транспорта в Нефтяниках. Как утверждает автор поста в паблике «Инцидент Омск», начался конфликт между пожилым мужчиной и студентом еще в автобусе.
Утверждается, что мужчина пил алкоголь и ругался матом при детях. Из-за этого студент сделал ему замечание.
«Мужчине это не понравилось, он вытащил студента на улицу и нанес удар», — говорится в посте.
Удар обернулся для молодого парня переломом носа. Его якобы отвезли в больницу на скорой.
В комментариях по сложившейся ситуации разгорелись бурные обсуждения. Одни считают, что мужчина, ударивший подростка, должен понести наказание. Другие же сомневаются, что все в конфликте так однозначно, как на видео.