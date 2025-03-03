gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 10:57

Published 3 марта, 10:57

Modified 3 марта, 10:59

Updated 3 марта, 10:59

Разгневанный замечанием пожилой омич избил студента на остановке

Вытащил из автобуса на улицу: омич избил студента на остановке в Нефтяниках

3 марта 2025, 10:57
Фото: 1MI.

Разгневанный замечанием пожилой омич избил студента на остановке

Конфликт попал на видео, которое сняли прохожие.

Сегодня в соцсетях распространилось видео с конфликтом двух омичей на остановке общественного транспорта в Нефтяниках. Как утверждает автор поста в паблике «Инцидент Омск», начался конфликт между пожилым мужчиной и студентом еще в автобусе.

Утверждается, что мужчина пил алкоголь и ругался матом при детях. Из-за этого студент сделал ему замечание.

«Мужчине это не понравилось, он вытащил студента на улицу и нанес удар», — говорится в посте.

Удар обернулся для молодого парня переломом носа. Его якобы отвезли в больницу на скорой.

В комментариях по сложившейся ситуации разгорелись бурные обсуждения. Одни считают, что мужчина, ударивший подростка, должен понести наказание. Другие же сомневаются, что все в конфликте так однозначно, как на видео.

Ударила бокалом по лицу: в популярном баре в центре города подрались две омички
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Скандал#Новости#Конфликт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика