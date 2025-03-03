Вытащил из автобуса на улицу: омич избил студента на остановке в Нефтяниках

Сегодня в соцсетях распространилось видео с конфликтом двух омичей на остановке общественного транспорта в Нефтяниках. Как утверждает автор поста в паблике «Инцидент Омск», начался конфликт между пожилым мужчиной и студентом еще в автобусе.