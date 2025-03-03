«Весеннее обострение»: из-за волны заболеваемости омские школьники уходят на удаленку

Posted 3 марта, 09:12
Published 3 марта, 09:12
Modified 3 марта, 10:05
Updated 3 марта, 10:05
В Омске школьники и детсадовцы продолжают болеть и сидеть на карантине. По данным на 3 марта, предоставленным Городу55, образовательный процесс приостановили из-за роста ОРВИ в 130 классах 37 школ и в 76 группах 56 детских садов.
Для сравнения: в прошлую пятницу, 28 февраля, на карантине находились ученики 114 классов 34 школ и воспитанники 77 групп 52 детских садов.
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что в конце зимы и весной заболеваемость ОРВИ растет ежегодно. По его словам, ОРВИ — это большая группа похожих по признакам болезней, вызываемых вирусами, в большинстве относящимися к шести семействам: вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1-4, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы.
«Для ежегодного сезонного роста этих заболеваний есть несколько причин. Прежде всего активному распространению вирусов способствуют резкие колебания температуры и влажная погода. Также в этом могут участвовать ослабление организма после зимы из-за недостатка физической активности, весеннего авитаминоза и пониженного иммунитета, наличие хронических заболеваний (например, запущенный кариес, недолеченный цистит, тонзиллит) и очагов хронической инфекции, являющихся входными воротами для вируса. Также повышают уязвимость нарушения питания и недосыпы», — подчеркнул эксперт.
Добавим, что на неделе с 17 по 23 февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области незначительно снизилась. При этом у заболевших преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы, но выявляют также и грипп А и Б.
Число заболевших «ковидом» за тот период тоже было не слишком большим: заражение подтвердилось у 35 человек. Госпитализация потребовалась лишь 5 заболевшим. Однако в Омской области пока не торопятся отменять ограничения и меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, с которой наш регион столкнулся весной 2020 года. В соответствии с новым опубликованным распоряжением, которое 28 февраля подписал и. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов, режим повышенной готовности продлили еще на 2 месяца.