«Весеннее обострение»: из-за волны заболеваемости омские школьники уходят на удаленку

Число заболевших «ковидом» за тот период тоже было не слишком большим: заражение подтвердилось у 35 человек. Госпитализация потребовалась лишь 5 заболевшим. Однако в Омской области пока не торопятся отменять ограничения и меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, с которой наш регион столкнулся весной 2020 года. В соответствии с новым опубликованным распоряжением, которое 28 февраля подписал и. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов, режим повышенной готовности продлили еще на 2 месяца.