«Весь матч играли уверенно»: Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» в Москве

Posted 3 марта, 03:57
Published 3 марта, 03:57
Modified 3 марта, 04:10
Updated 3 марта, 04:10
Вчера в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местным «Спартаком». Омичи одержали победу со счетом 5:1, в составе «ястребов» отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант.
Результат матча прокомментировал главный тренер сибирского клуба Ги Буше. Специалист отметил, что «Авангард» играл против сильного соперника и уверенно вел на протяжении всего времени матча.
«Мы знали, что сегодня встречаемся с очень сильным соперником, плюс они играли дома. Это одни из лидеров лиги, прекрасно действующие в нападении. Так что мы понимали, что нам придется здорово защищаться, чтобы добиться успеха, на протяжении всех 60 минут. Считаю, что мы весь матч играли сильно и уверенно», — сказал Буше на послематчевой пресс-конференции.
После победы в Москве «Авангард» сохраняет за собой шестое место Восточной конференции КХЛ. У омичей в активе 74 очка после 60 матчей, они отстают от «Металлурга» и «Ак Барса» на 4 очка. «Спартак» же находится на четвертой строчке Западной конференции, имея в запасе 76 очков после такого же количества матчей.
Напомним, для «ястребов» победа в столице стала восьмой подряд, ранее омичи дважды обыграли «Амур», на выезде одолели «Ладу» и «Адмирал», после чего на домашнем льду забрали по два очка у «Ак Барса», «Металлурга» и «Витязя».