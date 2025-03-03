«Весь матч играли уверенно»: Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» в Москве

После победы в Москве «Авангард» сохраняет за собой шестое место Восточной конференции КХЛ. У омичей в активе 74 очка после 60 матчей, они отстают от «Металлурга» и «Ак Барса» на 4 очка. «Спартак» же находится на четвертой строчке Западной конференции, имея в запасе 76 очков после такого же количества матчей.