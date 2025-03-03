В Омской области резко подорожали овощи и молочка: смотрим цены

Posted 3 марта, 11:10
Published 3 марта, 11:10
Modified 3 марта, 11:12
Updated 3 марта, 11:12
За последнюю неделю аналитики зафиксировали изменение цен на некоторые продукты в Омской области. По данным на 24 февраля, значительно подорожали овощи, яблоки и черный чай.
Сильнее всего цена выросла на картофель — он подорожал на 21,9% и стал стоить 52,63 рубля за килограмм. Также повысилась стоимость белокочанной капусты на 13,5% (48,13 руб./кг), моркови на 12,3% (50,10 руб./кг), яблок на 10,9% (165,69 руб./кг), черного чая на 4,4% (921,76 руб./кг), хлеба на 1,5% и творога на 2,5%.
Ранее жителей Омской области предупреждали о возможной продаже молочной продукции, произведенной на так называемых «предприятиях-призраках». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ряд производителей, чьи товары встречаются в магазинах, фактически не существуют — по их заявленным адресам нет никаких производств. Это значит, что происхождение такой продукции неизвестно, как и условия, в которых она была изготовлена.