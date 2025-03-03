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Posted 3 марта, 11:10

Published 3 марта, 11:10

Modified 3 марта, 11:12

Updated 3 марта, 11:12

Но подешевели яйца, рис, мука и макароны

В Омской области резко подорожали овощи и молочка: смотрим цены

3 марта 2025, 11:10
Фото: 1MI. Но подешевели яйца, рис, мука и макароны
Также в регионе зафиксировали рост цен на яблоки и чёрный чай.

За последнюю неделю аналитики зафиксировали изменение цен на некоторые продукты в Омской области. По данным на 24 февраля, значительно подорожали овощи, яблоки и черный чай.

Сильнее всего цена выросла на картофель — он подорожал на 21,9% и стал стоить 52,63 рубля за килограмм. Также повысилась стоимость белокочанной капусты на 13,5% (48,13 руб./кг), моркови на 12,3% (50,10 руб./кг), яблок на 10,9% (165,69 руб./кг), черного чая на 4,4% (921,76 руб./кг), хлеба на 1,5% и творога на 2,5%.

Стоимость этих продуктов в «Магните»

  • За килограмм картофеля придется отдать 59 рублей, красного картофеля — 139 рублей, белорусского — 94 рубля.
  • Килограмм моркови стоит 28 рублей.
  • Цена за килограмм яблок начинается от 98 рублей.
  • Упаковка творога 200 грамм стоит от 82 рублей, 450 г — от 149 рублей.

Стоимость продуктов в «Пятерочке»

  • За килограмм фасованного картофеля придется отдать 53 рубля, обычного — 69 рублей.
  • Килограмм моркови стоит 28 рублей.
  • Капуста белокочанная за килограмм обойдется в 44 рубля.
  • Стоимость килограмма яблок начинается от 98 рублей.
  • Упаковка творога 200 грамм стоит от 87 рублей, 450 г — от 164 рублей.

Стоимость продуктов в «Самокате»

  • Стоимость двух килограммов картофеля начинается от 189 рублей.
  • Килограмм моркови обойдется не меньше, чем в 75 рублей.
  • Стоимость килограмма яблок начинается от 179 рублей.
  • Упаковка творога 200 грамм стоит от 102 рублей, 400 г — 209 рублей.

Ранее жителей Омской области предупреждали о возможной продаже молочной продукции, произведенной на так называемых «предприятиях-призраках». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ряд производителей, чьи товары встречаются в магазинах, фактически не существуют — по их заявленным адресам нет никаких производств. Это значит, что происхождение такой продукции неизвестно, как и условия, в которых она была изготовлена.

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